Стадо полудиви коне обикалят остров Кефалония заради недостига на вода

Около 120 полудиви коне на гръцкия остров Кефалония са застрашени от недостиг на вода и храна заради сушата.

Животните слизат от планината Енос към пътища, земеделски площи и населени места в търсене на ресурси, което създава конфликти с местните жители.

Има случаи на простреляни коне, а водният дефицит вече е сериозен екологичен и социален проблем в Гърция, включително на острови с обявено извънредно положение.

Κεφαλονιά: Νέο περιστατικό με άλογο στον Ελειό – Παρέμβαση της DORIS#kefaloniapress https://t.co/RGGHcXqzJM pic.twitter.com/cSSjnesli1 — Kefalonia Press (@kefaloniapress) September 2, 2026

Стадо полудиви коне обикалят гръцкия йонийски остров Кефалония заради липсата на вода, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос".

Недостигът на вода вече застрашава оцеляването на около 120 полудиви коне, обитаващи планината Енос. В опит да намерят вода и храна, животните са принудени да слизат в по-ниските части на острова, навлизайки по пътни артерии, земеделски насаждения и населени райони.

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Вече има случаи на простреляни коне заради недоволство от страна на местните жители.

Недостигът на вода е сериозен екологичен и социален проблем в Гърция, който засяга островите и континенталната част на страната, съобщава сайтът "Инсайдър". Заради сушата на много острови в Егейско море е обявено извънредно положение.