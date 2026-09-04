Ядрена енергетика и сигурност: Какво договориха Румен Радев и Роберт Фицо

М инистър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигна на официално посещение в България. Той се срещна с българския си колега Румен Радев. След като разговаряха на четири очи двамата говориха пред медиите.

„Днес с министър-председателя Фицо направихме преглед на двустранните отношения, които се базират на дългогодишни исторически и културни връзки. И споделихме нашата обща воля да продължим да задълбочаваме политическия диалог и да разширяваме нашето сътрудничество в приоритетни области: сигурност и отбрана, борба с нелегалната миграция, развитие на индустрията, особено в сфери като автомобилната индустрия, високите технологии, изкуственият интелект и, разбира се, енергетиката“, каза българският премиер Радев.

Той добави: „Споделяме като индустриални държави разбирането, че енергетиката е фундаментът на нашите икономики. Затова ние се стремим и Словакия, и България, и в двустранен формат, и на ниво Европейски съюз, да работим така, че да осигуряваме стабилна, надеждна, евтина енергия за нашите икономики и за нашите граждани. В това отношение имаме редица общи проекти. Току-що с министър-председателя Фицо се договорихме в най-близко време нашите министри на енергетиката да направят среща, за да установим съвместна комисия, която да работи за споделяне на опит и научна експертиза по важния за нас проект в... за двете страни в ядрената енергетика“.

„Ние сме членове на Ядрения алианс от 10 държави в Европейския съюз и отстояваме позицията, че ядрената енергетика е ключов фактор за постигане на климатичната неутралност като една от основните цели на Европейския съюз. По отношение на доставката на енергийни ресурси за нашите страни, България направи много и продължава да прави за по-голяма енергийна свързаност. И в това отношение ние сме готови да работим с нашите партньори и съюзници за гарантиране на сигурност на доставките за енергия и тяхната диверсификация.

България има достъп до терминалите за втечнен газ на Гърция, има достъп до терминалите за втечнен газ на Турция. Имаме изградената физическа инфраструктура за пренос на газ до държавите от Централна и Източна Европа, включително Словакия. Така че това ще бъде една от темите, на които ние ще търсим бързо, ефикасно и ефективно решение в помощ на Словакия, за да може да гарантираме именно тази сигурност и диверсификация.

По отношение на икономическото развитие, трябва да признаем и да поздравим Словакия за невероятния преход към интензивна индустриализация на страната през последните две десетилетия. Словакия се превърна в безспорен лидер в автомобилостроенето — една цел, която ние също сме си поставили и преследваме през годините. Но Словакия постигна да се превърне в страната, която е на първо място в света по производство на автомобили на глава от населението“, каза още Румен Радев.

От своя страна Роберт Фицо благодари за посрещането и покани българският премиер в Словакия. „Преди вашето пътуване ще дойде министърът на икономиката, за да изпълни тези задачи, за които казахте току-що. Също така искам да добавя съвместната работа във формата Вишеградска четворка (V4). Тъй като отново сме председателстваща държава на това сдружение, искаме да дадем релевантност и сила, каквито тази регионална група имаше преди няколко години — не само на ниво Европейски съюз, но и в целия свят. Ще се радвам, ако по време на словашкото председателство на този формат имате интерес да го използвате.

Приятелски държави сме, нямаме никакви отворени политически въпроси. С голяма радост приехме новината, че България ще подкрепи кандидатурата на Словакия за Съвета за сигурност на ООН. Доводът е, че ООН трябва да премине през големи реформи.

От друга страна, България има пълната подкрепа на Словакия, ако желаете и искате да бъдете член на ОИСР. Ние сме член на тази организация и членството е много успешно. Това е експертна организация и това трябва да се цени, защото много други организации са твърде политически“.

Фицо засегна и отношенията в туризма, определяйки България като традиционна за словаците дестинция, която те отново преоткриват. „През 2025 г. повече от 80 000 туристи от Словакия посетиха България. Имаме директна самолетна връзка и това трябва да се развива. Смятам, че тази година би била по-успешна от миналата“.

Той добави: „Двустранните въпроси не могат да бъдат само за икономиката, трябва да бъдат и за човешките взаимоотношения. Радваме се, че българската общност в Словакия се развива успешно. Имат начално училище, средно училище, изучава се български език в Прешов и Братислава, както се изучава и словашки в България. Пледирам за по-голяма обмяна на студенти и докторанти, за да постигнем още по-голям резултат“.

След това словашкият премиер се върна на икономиката и енергетиката: „Ако погледнете целия обем на икономическата съвместна работа, той е повече от 1 милиард. Това е огромна сума пари, но трябва да продължим нагоре. За да споделя това, което казах преди малко: смятам, че едно от най-големите заключения в сегашната работа е, че когато става въпрос за строенето на нови ядрени реактори, както в България, така и в Словакия, отиваме да работим заедно. От друга страна, ние работим с един и същ партньор, в случая той произхожда от Америка. Благодаря за подкрепата от България за доставката на газ“.

Според Фицо с петрола „ще има огромен проблем“, защото ще го купуваме за такива цени, каквито досега никога не сме плащали“. Според него това е огромен проблем за европейската политика.

За европейската политика и Кохезионния фонд

„Когато става въпрос за теми от международен характер, имаме еднакво мнение за Кохезионния фонд, за отстраняване на регионалните разлики и за общи земеделски политики. И сме в един пакет. Просто казано, ние сме сред държавите, които имат едно и също мнение“, заяви Фицо.

Той подчерта: „Трябва да обясним, че отстраняването на регионалните разлики, за което Комисията говори не е непременно нужно. Трябва да обясним на Европейската комисия, че това не е против конкурентоспособността, а подкрепя конкурентоспособността. Говори се за нови критерии, с които ние не можем да се съгласим.

Тази политика трябва да се промени така, че да не се премахва фокусът върху регионалните различия и да не се орязват средствата за общата селскостопанска политика. В противен случай 80% от словашките земеделски производители ще фалират. Изключително благодарни сме за подкрепата, тъй като България е изправена пред сходни предизвикателства, и ще се радваме да реагираме съвместно“.

Фоцо добави: „Информирах премиера, че някои европейски държави настояват за отпадане на правото на вето по въпроси, свързани с финансите, миграцията и разширяването на Европейския съюз. За нас това е червена линия. Не мога да си представя да отидем в Брюксел просто за да изпълняваме заповеди, това не съответства на нашата визия за ЕС.

Правото на вето е гарант за това, че Съюзът остава жизнеспособен и че в него се търсят важни и балансирани компромиси. Казах на премиера, че ни предстоят безсънни нощи и нощни заседания в Брюксел, за да ги убедим да не ограничават правото на вето и кохезионната политика.

Имаме припокриващи се позиции и по отношение на високите цени на енергията. В тази връзка споделихме нашия опит от Словакия, където предприемаме мерки в подкрепа на фирмите, застрашени от фалит заради високите цени на електроенергията. За пример посочих подновяването на добива на въглища, Словакия вече произвежда 17% от въглищата в Европа, което е огромна стъпка за нас“.

Войната в Украйна

На финала на изказването си Фицо засегна и темата за войната в Украйна, подчертавайки, че страната му няма да участва в никакви финансови механизми, подкрепящи войната. Той призова за мир, постигнат чрез дипломация.