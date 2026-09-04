Кои са българите, задържани за атаката в Мюнхен

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З а двамата българи, задържани след нападението в Мюнхен, засега се знае сравнително малко. Германските власти потвърждават, че става дума за 38-годишен мъж и 28-годишна жена. Български медии посочват имената им с инициали – Димитър Т. и Габриела М. Според публикуваната информация и двамата живеят в района на Мюнхен, пише DarikNews.bg

Те са били задържани на бензиностанция, след като полицията проследила автомобила, от който според свидетелски показания, са били хвърлени запалителни устройства. При претърсването на колата не са открити други такива устройства, а разследващите все още проверяват дали двамата са свързани с нападението.

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Двамата са заподозрени в участие в нападение в четвъртък, при което няколко запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу строеж, разположен близо до източната жп гара в Мюнхен и до съоръжения на компаниите за дронове “Хелзинг” и “Роде и Шварц”.

Най-малко едно от устройствата предизвика пламването на огън, който полицията загаси. Не са причинени значителни щети, съобщи говорител на полицията и уточни, че друго устройство е обезвредено от специалисти. Няма пострадали хора.

Към момента германските власти не са оповестили професията, семейния статус или други биографични подробности за двамата. Не са публикувани и данни за предишни престъпления или политическа дейност.

BREAKING: The premises of German defense company Rohde & Schwarz in Munich were attacked with Molotov cocktails. pic.twitter.com/mC9WzcZjoq — Müzeyyen Bıyık (@muzeyyennbyk) September 3, 2026

Германската обществена медия BR24 потвърждава, че полицията е задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж с българско гражданство след нападението срещу строителна площадка в близост до обекти на компании от отбранителния сектор в Мюнхен. Разследването се води от Баварската криминална служба, като се проверява и възможен политически мотив.

Германското издание Produktion също посочва, че двамата са били задържани на близка бензиностанция и че към момента властите не са предоставили допълнителни подробности за самоличността им. Според медията двамата първоначално не са дали обяснения по обвиненията.

"Роде & Шварц" потвърдиха, но остават сдържани

Говорителка на "Роде & Шварц" отговори сдържано на запитването на BR. Тя подчертава: "Самият ни производствен обект не е засегнат". Компанията засега не желае да коментира публично случая.

През 2021 в околностите на "Роде & Шварц" неизвестни лица запалиха електропровод. В писмо, в което се поемаше отговорност и което бе публикувано в интернет, акцията беше обявена за атака срещу "военнопромишления концерн". Тогавашното престъпление и до днес не е разкрито. Тогава саботажът доведе до прекъсване на електрозахранването за 20 000 домакинства в източната част на Мюнхен.

Към момента българските медии не съобщават други потвърдени подробности за двамата – като професия, произход, семейство или предишна обществена дейност.

Междувременно в рамките на разследването е задържан и трети български гражданин. Става дума за 55-годишен мъж, чието жилище е било претърсено от специални части в Унтерхахинг, край Мюнхен.

Anschlag auf Rüstungsfirma mitten in München: Neue Details zum möglichen Ziel https://t.co/07SGIZDHB7 — tz (@tzmuenchen) September 3, 2026

По информация на германски и български медии мъжът се е барикадирал в дома си и се е наложило спецчастите да разбият вратата и да го изведат.

Германските власти не го определят като заподозрян за самото нападение. Той е бил разпитан, но прокуратурата в Мюнхен засега не съобщава защо е попаднал във фокуса на разследването и дали има някаква връзка с първите двама задържани.

Така броят на българските граждани, попаднали във фокуса на германските разследващи след атаката, достига трима, но ролята на всеки от тях е различна и към момента няма публично потвърдени данни, че тримата са действали заедно.

Министерството на външните работи (МВнР) следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани във връзка с разследван опит за палеж, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Ein Anschlag in München soll sich gegen Rüstungskonzerne gerichtet haben, ermittelt wird wegen eines politischen Motivs. Ein Richter entscheidet über einen Haftbefehl. https://t.co/LATsNXKkjn — DIE ZEIT (@zeitonline) September 4, 2026

Генералното консулство на Република България в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции, които потвърдиха самоличността на задържаните лица. По информация на германските власти разследването е в начален етап и продължава изясняването на фактите и обстоятелствата по случая. Към момента мотивите и конкретната цел на инцидента, както и степента на съпричастност на задържаните лица, са предмет на разследването.

Генералното консулство продължава да поддържа контакт с германските власти и да следи развитието на случая.