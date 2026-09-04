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Защо Доли Партън пазеше в тайна битката си с рака

Близките на кънтри легендата Доли Партън разкриха истинската причина тя да пази в пълна тайна битката си с коварното заболяване. Певицата е искала да спести притесненията на хората около себе си и да запази позитивизма до последния си дъх

Стела Христова Стела Христова

4 септември 2026, 12:02
Защо Доли Партън пазеше в тайна битката си с рака
Източник: Getty

Д оли Партън прекара десетилетия, споделяйки своята музика, неподражаем хумор и харизма с милиони фенове по света. Когато обаче се изправи пред една от най-трудните изпитания в живота си, легендата на кънтри музиката направи съвсем различен избор.

След като Партън почина на 80-годишна възраст на 25 август 2026 г., нейната племенница Джейда Стар сподели подробности за това защо изпълнителката на хита "Jolene" така и не разкри публично диагнозата си, пише HOLA!

  • Тайната зад битката с болестта

Според Стар решението на певицата е отразявало нещо, което семейството ѝ добре е знаело: тя просто не е искала хората да се тревожат за нея. „Тя никога не искаше да безпокои някого“, сподели Стар в интервю за Extra на 1 септември. „Затова пазехме всичко това в пълна тайна.“

Представители на Партън потвърдиха след смъртта ѝ, че тя е водила „кратка битка с рака“. Конкретният вид на заболяването така и не бе оповестен публично.

Изказването на Стар обяснява защо внезапната загуба на Партън беше толкова голям шок за феновете. Макар че преди това певицата е загатвала за здравословни проблеми, широката общественост нямаше представа, че тя се бори с онкологично заболяване.

Близките ѝ са били наясно със състоянието ѝ, но са уважили желанието ѝ да държи тази битка далеч от светлините на прожекторите. Дори за самата Стар развръзката е била изключително тежка. „Беше наистина трудно и сякаш насън“, каза тя, описвайки как семейството преживява скръбта.

Братовчедът на Партън и неин дългогодишен музикален сътрудник, Ричи Оуенс, даде подобно обяснение за нейния стремеж към дискретност. Той сподели, че Доли е искала хората около нея да запазят позитивизъм. „Тя винаги държеше личните неща за себе си, защото искаше всички около нея да бъдат усмихнати и оптимистични“, разкри Оуенс. По думите му нейното отношение винаги е било: „Не се тревожете за мен, ще се оправя.“

  • Здравословните проблеми през последните години

Партън не криеше напълно, че има здравословни неразположения. В месеците преди смъртта си тя се оттегли от част от публичните си участия и споменаваше за медицински проблеми, без обаче да разкрива пълната картина.

През 2025 г. Партън съобщи на почитателите си, че камък в бъбреците е предизвикал усложнения и инфекция. По тази причина тя отложи и поредица от планирани концерти в Лас Вегас, като обясни, че се налага да се подложи на медицински процедури.

Въпреки това тя непрекъснато уверяваше феновете си, че няма намерение да се пенсионира.

През март 2026 г., по време на събитие, свързано с годишнината на парка „Доливуд“, Партън призна, че е преминала през няколко здравословни смущения и че е физически и емоционално изтощена от скръбта по съпруга си Карл Дийн. Дийн почина през март 2025 г. след близо шест десетилетия съвместен живот.

  • Горчиво-сладката скръб на семейството

За Стар загубата на нейната леля означава да се справя с личната болка, докато в същото време милиони хора по света скърбят за същата жена.

Тя описва преживяването като „горчиво-сладко“ и допълва, че огромната вълна от обич и съчувствие е помогнала на семейството да осъзнае колко дълбоко е следата, оставена от Партън. „Всички тези думи на почит ни помогнаха изключително много да преминем през този момент“, каза Стар.

Вълната от уважение се разпростря далеч извън Нашвил. Фенове се събраха, за да отдадат почит, колеги артисти споделиха спомени от съвместната си работа с нея, а легендарното шоу Grand Ole Opry посвети специално изданието си от 29 август на своя дългогодишен член.

Партън стъпва за първи път на сцената на Grand Ole Opry едва 13-годишна, а през 1969 г. става неин официален член. През богатата си кариера тя има над 100 участия там.

  • Емоционален жест на сцената

Стар, която също е певица и автор на песни, взе участие в специалния концерт в памет на леля си само дни след нейната кончина. Тя изпълни песента „The Orchard“ от семейния проект на Партън от 2024 г. „Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables“.

Излизането на сцената в такъв емоционален момент е било изключително трудно, но Стар споделя, че се е сетила за съвета, който леля ѝ често ѝ е давала: „Защо се тревожиш за това какво мислят останалите?“

Стар пренесе това послание на сцената и заяви, че възнамерява да прилага ценните уроци на Партън както в музиката, така и в живота си. „Всичко, на което ме е научила, ще го използвам във всяко едно мое действие“, категорична е тя.

  • Заветът на Доли Партън

Стар е убедена, че леля ѝ не би искала близките ѝ да потъват в скръб. „Не мога да си спомня живота си без нея“, признава тя, но допълва, че знае точно какво би казала певицата за сълзите.

По думите на Стар, последната воля на леля ѝ към всички е била просто „да се опитат да се върнат към работата си и да се обичат силно“.

Светът се сбогува с Доли Партън - гласът, който промени кънтри музиката
15 снимки
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
Доли Партън
  • Последно сбогом в тесен кръг

Дискретността около заболяването на Партън бе запазена и след нейната кончина. Семейството организира интимно погребение само за най-близките роднини, което отразяваше нейното желание личните моменти да остават в семеен кръг.

Оуенс потвърди, че Партън е настоявала организацията да бъде „изключително лична“. Той допълни, че вместо хората да купуват цветя за погребението, самата Доли би предпочела средствата да бъдат дарени за нейната благотворителна инициатива за насърчаване на четенето „Библиотека на въображението“ 

Редактор: Стела Христова
Доли Партън битка с рака дискретност кончина семейство кънтри музика завет Джейда Стар
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