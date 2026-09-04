„Хубавата козметика и алкохолът са магнит за комарите“: Проф. Кантарджиев за западнонилската треска в Гърция

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Н ад 290 случая на западнонилска треска са регистрирани в Гърция, като 24 души са починали от усложнения на заболяването. Само за последната седмица са отчетени нови 58 случая. Заболяването се разпространява и в други страни на Балканите.

„Западнонилската треска е известна на нашите здравни власти. Още когато бях в Националния център, доказахме първия случай на западнонилска треска“, коментира пред NOVA проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Експертът обърна внимание и на някои фактори, които могат да привличат комарите. „Който ползва хубава козметика, особено парфюми, да знае, че ще го хапят повече, защото това привлича комарите“, обясни специалистът. По думите му употребата на алкохол също може да увеличи привличането на комари заради изпотяването и отделянето на хормони в потта.

По думите на професора има значение колко пъти си ухапан. „Колкото повече комари те хапят, вероятността да ти предадат западнонилска треска е по-голяма“, посочи проф. Кантарджиев. Той препоръча през лятото да се носят две тънки фланелки с дълъг ръкав, защото комарът хапе през една фланелка.

По думите му заболяването се пренася чрез комари от вида Culex, които се срещат в цялата страна и именно това трябва да ни държи нащрек.

„Гърция има над 290 регистрирани случая, в Северна Македония има над 40, 10-20 са в Сърбия, а над 20 случая има в Румъния. Това трябва да ни кара да се позамислим у нас добре ли го доказваме“, заяви проф. Кантарджиев.

Той подчерта, че при възпаление на мозъка, известно като енцефалит, трябва да се търси потвърждение на диагнозата в Националния център по заразни и паразитни болести, където има лаборатория за тази диагностика.

Според проф. Кантарджиев тази година не е била извършена навреме необходимата ларвицидна обработка – пръскане в заблатени места и мочурища, където се развиват ларвите на комарите. Той обясни, че обработката се извършва с бактерия, която се поема от ларвите на комарите във водоемите. По думите му методът не вреди на пчелите и пеперудите и не представлява опасност за здравето на хората и животните.

Той посочи още, че добрата новина е, че вероятността човек, заразен в Гърция, да предаде вируса в България чрез местните комари е ниска. Причината е, че при болните количеството на вируса в кръвта обикновено е малко.

Проф. Кантарджиев препоръча използването на репеленти върху кожата и дрехите, както и устройства против комари през нощта. При посещение на места с много комари е добре да се носят дрехи с дълги ръкави.

Проф. Кантарджиев смята, че би било полезно да бъде направено по-широко изследване, което да установи каква част от населението вече е била в контакт с вируса на западнонилската треска и е изградила имунен отговор.

Той също така призова родителите да не пропускат задължителните имунизации на децата. „Правете си ваксините на децата, защото има инфекции, които не прощават“, предупреди той.