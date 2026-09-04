Лили Иванова застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент

П римата на българската естрада Лили Иванова съобщи в личния си профил във Facebook, че ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова на предстоящите избори за президент. Изпълнителката изрази искрена благодарност за уважението и личното отношение към нея и творчеството ѝ, показано по време на последния ѝ концерт в София.

Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент

„Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и ѝ пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава!“, написа певицата. От нейната публикация става ясно, че президентът е изпратила специално писмо, в което освен признание към нейния талант, отправя и официална покана за подкрепа в предстоящия вот.

Новината идва непосредствено след обявяването на вицепрезидентската кандидатура на Йотова - генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев.

Илияна Йотова обяви кой се кандидатира за неин вицепрезидент

При представянето му Илияна Йотова подчерта, че двамата имат дългогодишна обща кауза в подкрепа на българския дух, култура, писменост и запазването на националната идентичност.