Решаваща мисия за мир? Уиткоф и Кушнер отиват в Москва, след това в Киев

П реговарящите от американска страна за мир в Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще посетят първо руската столица Москва, а след това и украинската Киев на 5-6 септември, предаде ТАСС.

„Те се очаква да пристигнат в Москва, а след това да отидат в Киев на 5-6 септември“, заяви източник на агенцията.

Пратениците на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за последно посетиха Москва през януари, когато проведоха четиричасови среднощни разговори с президента Владимир Путин в Кремъл.

„Сега не бих правил никакви съобщения, но ще ви информираме, когато тези контакти се осъществят“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти на въпрос относно информацията на ТАСС.

Уиткоф и Къшнър все още не са посещавали Украйна, но президентът Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че представителите на Тръмп се очакват в Москва и Киев през следващите дни.

Източник, запознат с въпроса, съобщи за Ройтер (Reuters) с, че дискусиите относно украинската част от пътуването все още продължават, като екипите са обсъдили неделя като възможна дата.

„Руснаците не искат те да посещават Киев и се опитват да ги накарат да променят плана“, добави източникът.

Остава огромна пропаст между Русия и Украйна относно начина за прекратяване на 4,5-годишната война, която е най-кръвопролитната в Европа след Втората световна война.

Песков заяви, че позицията, която Путин изложи в реч преди две години, а именно, че Украйна трябва да отстъпи цялата територия на четири региона, за които претендира Русия, и да се откаже от плана си за присъединяване към НАТО, е „непоклатима“.

Украйна отказва да предаде земи, които е защитила успешно с цената на огромни жертви, и отхвърля подобни условия като равносилни на капитулация.

Путин каза в четвъртък, че има шанс за постигане на споразумение за край на войната в Украйна. Той обаче добави, че предупреждението на Киев към чуждестранните авиационни компании от тази седмица да избягват руското въздушно пространство представлява заплаха, която би затруднила преговорите.

Последните преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ се проведоха през февруари, малко преди Съединените щати и Израел да започнат война срещу Иран.

Песков каза, че възможността за евентуално постигане на мирно споразумение не може да бъде изключена, но в момента липсва необходимата основа за това.

„Работата продължава и контактите продължават“, каза той.