Журналисти под прикритие заснеха хора на Фараж в изборен скандал за 500 хил. паунда

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В исш съветник на Найджъл Фараж е предложил начин за заобикаляне на изборното законодателство с цел осигуряване на чуждестранно дарение от 500 000 паунда за партията „Реформирай Обединеното кралство“ (Reform UK), според кадри от тайно заснети видеоклипове, излъчени от Channel 4.

Дан Джукс е заснеман на среща с мъж, представящ се за живеещ във Великобритания син на богат американски бизнесмен.

Изборното законодателство гласи, че за да бъдеш допустим дарител за британска политическа партия, трябва да си регистриран гласоподавател в Обединеното кралство или компания, регистрирана в страната, пише Би Би Си (BBC).

В този случай синът би бил допустим дарител, но баща му – не.

Тайното заснемане е извършено от група, наречена Verbatim Investigations, създадена от журналисти от Centre for Climate Reporting. От Channel 4 News заявяват, че са потвърдили автентичността на предоставения им материал и са решили да го излъчат.

От Reform UK отричат всякакви нарушения и твърдят, че са „станали обект на измама, извършена от чуждестранно финансирани активисти в областта на климатичните промени“.

Репортерът, представящ се за син на американския дарител, е заснеман да изразява опасение, че баща му няма да може да дари директно на партията в рамките на закона.

Заснат пред пъб в Уестминстър, Джукс казва: „Нали разбираш, че можете да го направите?“. От Channel 4 посочват, че Джукс е предложил дарението да бъде на името на живеещия във Великобритания син, въпреки че парите биха дошли от американския му баща.

„Всъщност това наистина ми изглежда като решение“, продължава Джукс. След това той твърди, че са правили това няколко пъти преди това, в реплики, които са цензурирани със звуков сигнал, но изглежда се отнасят за други случаи, в които е бил използван същият механизъм. „Това е един от начините, по които го правим“, записан е да казва той.

От Reform UK са започнали вътрешно разследване срещу Джукс. Те отказаха да потвърдят дали той остава говорител на партията.

По-късно Channel 4 излъчи кадри от обяд в Клактън, Есекс, с участието както на репортера, представящ се за живеещия във Великобритания син, така и на актьор, неговия уж американски баща. Срещу тях са разположени както Дан Джукс, така и лидерът на Reform UK Найджъл Фараж.

Фараж казва, че „всичко е законно“, след като синът му съобщава, че от известно време обсъжда въпроса както с Джукс, така и с ръководителя по политиките на Reform Джеймс Ор.

„Аз ще бъда регистрираният дарител. Но след това татко ще ми изпрати парите и веднага щом това стане и всички тези разговори приключат, парите ще са на разположение“, казва синът.

„Благодаря ви. И на двамата. Благодаря ви“, чува се да казва Фараж.

Срещу Ор също е започнало вътрешно разследване от страна на Reform UK.

По-рано във филма на Channel 4 News, преди предложението за дарение от половин милион паунда, от Channel 4 казват, че Ор е предложил на подставения репортер баща му евентуално да плати за социологическо проучване в подкрепа на кампанията на Reform.

Проучването би струвало 18 000 паунда плюс ДДС, като Ор предлага компанията за социологически проучвания да изпрати сметката на подставения репортер. Общо от Channel 4 News заявяват, че Reform е поръчала три проучвания на обща стойност 32 500 паунда и че обществеността не е била информирана кой ги е поръчал или финансирал.

Необявяването на подобно финансиране би било незаконно, както и приемането на подобен вид чуждестранно финансиране.

Говорител на Reform заяви: „Reform UK стана обект на измама, извършена от чуждестранно финансирани активисти в областта на климатичните промени, представящи се за потенциални дарители на партията. Партията отрича да е извършила каквото и да е нарушение. Reform UK разполага със стабилен процес за проверка на потенциални дарители, одобрен от Изборната комисия.

Измамниците са Verbatim Investigations – нова компания, регистрирана през юли 2026 г. в опит да маскира истинската си самоличност: Center for Climate Reporting (CCR). Методите на нейния основател Лорънс Картър преди са били критикувани от членове на Конгреса на САЩ за видеоклипове, които изглежда са значително редактирани, създавайки непълна картина на разговора“.

Говорител на Изборната комисия заяви: „Законът изисква политическите партии да докладват всички допустими дарения, които приемат, на стойност над 11 180 паунда, както и всички недопустими дарения над 500 паунда. Информацията за всеки потенциален опит за заобикаляне на контрола върху даренията е въпрос, който трябва да бъде разгледан от полицията“.

Говорител на столичната полиция заяви пред BBC: „Запознати сме с медийните публикации от четвъртък, 3 септември, за дарения за политически партии и за предполагаемо нарушение на Закона за политическите партии, изборите и референдумите от 2000 г., свързано със социологически проучвания. Ще анализираме този въпрос и всяка предоставена ни информация“.

Полицията все още не е започнала официално разследване.

Към Джукс е отправено искане за коментар.