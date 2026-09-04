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Теодор Ушев представя новия си проект „Светлинни кутии“ на кинофестивала във Венеция

Българският режисьор е сред малцината избрани на престижния филмов форум с амбициозна анимация за войната, свободата и съпротивата срещу мрака

Стела Христова Стела Христова

4 септември 2026, 13:47
Теодор Ушев представя новия си проект „Светлинни кутии“ на кинофестивала във Венеция
Теодор Ушев   
Източник: Getty Images

Б ългарският режисьор Теодор Ушев, номиниран за "Оскар“ в категорията за късометражен анимационен филм през 2017 г. за "Сляпата Вайша“, представя пълнометражния си анимационен филм "Светлинни кутии“ на Venice Production Bridge, който ще се проведе от 4 до 6 септември. Събитието е част от 83-то издание на най-стария филмов фестивал в Европа – този във Венеция.

Сред избраните проекти тази година са само два пълнометражни анимационни филма, което прави селекцията на Теодор Ушев особено престижно международно признание.

"Светлинни Кутии“, или "Light Boxes“ е българска копродукция на Cinelibri, реализирана с подкрепата на Национален филмов център в партньорство с Канада, Полша, Франция и Белгия. Проектът е вдъхновен от едноименния роман на американския писател Шейн Джоунс – поетична и визуално дръзка история за войната, любовта, въображението и съпротивата срещу мрака.

Филмът съчетава стоп-моушън куклена анимация и игрално кино – амбициозен творчески подход, който разширява границите на анимационното разказване. Действието се развива в разкъсван от войната украински град. Историята проследява Анна, 13-годишно момиче, което въпреки ограниченията, наложени от руските окупационни сили, се впуска в разрушена библиотека и спасява горяща книга, озаглавена "Светлинни кутии“.

Търсейки убежище от постоянните бомбардировки, Анна открива Бианка, нейния въображаем двойник, живееща във фантастичен град, затворен в собствена война. Там тираничният февруари е осъдил жителите му на вечна зима и им забранява да летят, докато маскирано съпротивително движение, известно като "Решението“, се бори за възстановяване на светлината и свободата.

Тъй като нито реалността, нито въображението предлагат бягство от тиранията, филмът пита дали надеждата, паметта и любовта могат да устоят, когато войната заплашва да ги унищожи всички.

За Теодор Ушев оцеляването се крие в имитацията. "Героите непрекъснато се опитват да възпроизведат това, което са загубили, за да се убедят, че то може по някакви начин да се върне“, казва той пред Variety. "Това е, което намирам за очарователно във всеки тоталитарен режим – без значение колко потиснати стават хората, те винаги ще намерят начини да пресъздадат това, което им е било отнето, да запазят надеждата жива.“

Филмът ни напомня, че запазването на светлината изисква повече от надеждата тя да издържи. "Настоящето е от решаващо значение за това какво ще се случи в нашето бъдеще“, казва Теодор Ушев. "Ако не действаме сега и не променим нещата, тогава бъдещето също ще съществува в тъмнината“, категоричен е българският режисьор.

Редактор: Стела Христова
Източник: ИА "Фокус"    
Теодор Ушев Светлинни кутии Анимация Филмов фестивал във Венеция Българско кино Копродукция
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