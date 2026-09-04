България

Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

Мъжът бил нападнат, след като отишъл в парк да изясни конфликт между сина си и друго дете

4 септември 2026, 15:11
Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио
Източник: iStock
  • 43-годишен мъж от Монтана е бил пребит в парк, след като отишъл да изясни конфликт между сина си и друго дете.
  • По думите му нападението е извършено от бащата на другото момче и още един неизвестен мъж.
  • Пострадалият е настанен в болница със счупен нос, комоцио и съмнение за травма на кръста; образувано е досъдебно производство за средна телесна повреда.

Задържаха мъж за побой над лекарка в Монтана

На 3 септември около 20:53 ч. на телефон 112 е получен сигнал за нанесен побой в Монтана. Малко по-късно в Районното управление се явил 43-годишен местен жител с видими следи от насилие, предава NOVA

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Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете, където бил нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

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Пострадалият е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ - Монтана със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в областта на кръста. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

 

Източник: NOVA    
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