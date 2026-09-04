Детска свада прерасна в жесток побой - 43-годишен мъж е със счупен нос и комоцио

43-годишен мъж от Монтана е бил пребит в парк, след като отишъл да изясни конфликт между сина си и друго дете.

По думите му нападението е извършено от бащата на другото момче и още един неизвестен мъж.

Пострадалият е настанен в болница със счупен нос, комоцио и съмнение за травма на кръста; образувано е досъдебно производство за средна телесна повреда.

Задържаха мъж за побой над лекарка в Монтана

На 3 септември около 20:53 ч. на телефон 112 е получен сигнал за нанесен побой в Монтана. Малко по-късно в Районното управление се явил 43-годишен местен жител с видими следи от насилие, предава NOVA .

Дете и неговата баба пребити, с опасност за живота

Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете, където бил нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

Четирима са в болница след сбиване в Монтана

Пострадалият е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ - Монтана със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в областта на кръста. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.