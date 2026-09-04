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Роберт Фицо в София: Войната в Украйна няма военно решение, ЕС се нуждае от дипломация, а не от оръжия

„Необходим е мир. Вместо това обаче подкрепяме взаимното избиване на славяни, което няма да доведе до абсолютно нищо. Русия няма да напусне Донбас и Крим, а Украйна няма да има достатъчно сили, за да ги си върне по военен път“, подчерта премиерът на Словакия при визитата си в София

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 септември 2026, 13:11
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Т емата за войната в Украйна бе сред ключовите акценти по време на официалната визита на словашкия премиер Роберт Фицо в София и срещата му с българския министър-председател Румен Радев. Фицо застана зад категоричната си позиция, че конфликтът не може да бъде разрешен по военен път и настоя за радикална промяна в подхода на Брюксел.

„Словашкото правителство няма да участва в никакви финансови механизми, подкрепящи войната в Украйна. Словакия не е част от заема в размер на 50 милиарда евро. Повторих отново, че няма да се съгласим с никаква „гениална“ идея за това как да се финансира и поддържа конфликтът в Украйна“, заяви словашкият премиер.

Той е категоричен: „Войната в Украйна няма военно решение. Винаги суверенно, от името на правителството, казвам, че тази война е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Въпреки това не виждаме света само в черно и бяло. Помним какво се случи през 2014 г. в Одеса и какви са дълбоките причини за този конфликт“.

„Не приветствам начина, по който Европейският съюз подкрепя продължаването на войната. Смятам, че Европейският съюз се нуждае от много повече дипломация, отколкото от оръжия“, категоричен бе словашкият премиер.

Фицо подчерта: „Необходим е мир. Вместо това обаче подкрепяме взаимното избиване на славяни, което няма да доведе до абсолютно нищо. Русия няма да напусне Донбас и Крим, а Украйна няма да има достатъчно сили, за да ги си върне по военен път. Никой не вярва на стратегията, че победата може да бъде постигната, като продължаваме да изпращаме пари и оръжия. Това само удължава конфликта с години. Резултатът от тази стратегия е, че след няколко години ще се озовем в абсолютно същата позиция, но с още стотици хиляди загинали“.

„Затова моят призив е за незабавно прекратяване на огъня и започване на преговори. Всеки ден военни действия означава нови хиляди жертви. Словашкото правителство ще настоява именно за мирно решение на този конфликт“, заяви Фицо.

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Автор: Надежда Неменски
Роберт Фицо Война в Украйна Словакия Мирно решение Няма военно решение Прекратяване на огъня Преговори Критика към ЕС Дипломация Русия
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