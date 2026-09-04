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„Разкази от Северозапада“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

4 септември 2026, 12:08
„Разкази от Северозапада“ в „Темата на NOVA”
Михаела Карабельова   
Източник: NOVA

С тотици празни къщи, разруха…. и музика, която продължава да звучи и на сватби, и на погребения. Новият сезон на "Темата на NOVA" започва с разтърсващи разкази от далечните краища на Северозапада, в които животът отдавна заглъхва, но малцината останали живеят в собствен свят на спомени и надежда. Журналистът Михаела Карабельова и операторът Сафуан Ал Кюрди ще заведат зрителите там, където преди са акостирали стотици кораби от Европа, а днес някогашните процъфтяващи пристанища тънат в забрава.

Северозападна България продължава да води в европейските класации по бедност. Само за последните шест месеца статистиката за малката община Брегово е безпощадна – 31% безработица. Цели фамилии напускат не само региона, но и страната, а останалите млади хора и деца буквално се броят на пръсти. Защо обезлюдяването тече с пълна сила и кой може да върне живота в крайдунавските села? Местните хора не спират да търсят отговори. И да свирят своите мелодии – и в добро, и в лошо. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Лъчезар Иванчев.

Гледайте „Разкази от Северозапада“ в „Темата на NOVA“ на 5 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Източник: NOVA    
Северозападна България Обезлюдяване Темата на NOVA Бедност Крайдунавски села Разкази от Северозапада Безработица Документална поредица
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