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Унизителен момент за Нина Добрев във Венеция; охраната я помоли да напусне червения килим

Неприятна ситуация застигна Нина Добрев на филмовия фестивал във Венеция. Актрисата бе бързо отстранена от червения килим от охраната, а видеото от неловкия момент веднага предизвика вълна от коментари в мрежата

Стела Христова Стела Христова

4 септември 2026, 11:22
Унизителен момент за Нина Добрев във Венеция; охраната я помоли да напусне червения килим
Източник: Getty

37-годишната актриса изглеждаше изключително елегантно в рокля без презрамки на Armani Privé по време на най-стария международен филмов фестивал в света, пише Daily Mail.

Добрев зае позиция за снимки пред събралите се фотографи, но позирането ѝ бе бързо прекъснато от мъж в черен костюм. Той застана директно пред нея и с ръка ѝ даде знак да продължи да се движи по килима. Служебното лице отправи няколко инструкции към видимо изненаданата актриса, преди жена от екипа зад кадър да се намеси за кратко.

След това Добрев успее да открадне още няколко секунди пред камерите, докато с доста сериозно изражение игриво завърташе тюлените елементи на роклята си с пайети. Служителите по сигурността обаче бързо се появиха отново и я придружиха към изхода.

Добрев направи неловка гримаса, след което се отдръпна и се изсмя с видимо недоумение. Звездата за кратко помаха на фотографите от другата страна на килима, но не спря отново.

Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи. „Ако бях на мястото на Нина Добрев и ме изгонят така от червения килим във Венеция, щях да се изпаря от чист срам“, написа потребител в платформата X.

„Прекалено дълго ли се забави, или организаторите се изложиха? При всички положения беше изключително неловко“, коментира друг.

„Защо, за Бога, просто отпратиха Нина Добрев от червения килим?“, добави трети.

Инцидентът се случва на фона на скорошните слухове за нов романс на актрисата с топмодела Дъги Джоузеф, с когото бе забелязана в Ню Йорк през юни.

Припомняме, че Добрев и бившият олимпийски сноубордист Шон Уайт развалиха годежа си миналия септември. Двамата се запознаха през 2019 г. и обявиха връзката си в Instagram през следващата година.

През май 2022 г. двойката направи своя дебют на червения килим на бляскавата премиера на „Топ Гън: Маверик“ в Лондон, а две години по-късно обявиха и годежа си след романтично предложение в Ню Йорк.

През септември миналата година обаче стана ясно, че звездите са decided да развалят годежа и да поемат по отделни пътища.

„Това беше взаимно решение. Не беше лесно, но бе взето с много любов и дълбоко уважение един към друг“, разкри тогава близък до двойката източник пред списание People.

Звездите заблестяха на 83-ия филмов фестивал във Венеция
12 снимки
Венеция
Венеция
Венеция
Венеция
Редактор: Стела Христова
Нина Добрев Филмов фестивал във Венеция червен килим неловка ситуация скандал
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