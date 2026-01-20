Любопитно

Какво да ядете, за да спите по-добре: Ново проучване разкрива изненадващи резултати

Лошият сън може да накара хората да се насочват към храни с високо съдържание на мазнини и захар, по-малко се знае за това как диетата пряко влияе върху моделите на сън

20 януари 2026, 06:38
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Какво наистина помага на мозъка да старее по-бавно според невролог

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

След раздялата с Никол Кидман: Кийт Ърбан заживя с новата си приятелка

Защо само два часа упражнения седмично могат да променят живота

Ликът на 100-доларовата банкнота: Изложба за Бенджамин Франклин отбелязва 320 години от рождението му

Фики Стораро: Всичко на този свят е временно, само добротата остава

С поред ново проучване, хората, които ядат повече плодове и зеленчуци, могат да изпитат по-добро качество на съня си, а ползите могат да се появят още през нощта, съобщава Fox News.

(Във видеото: „Живей красиво": Интересни техники за спокоен и пълноценен сън)

Изследователи от Колумбийския университет и Чикагския университет са проследили 34 здрави млади хора в продължение на 201 дни. Те са открили, че тези, които са консумирали около пет чаши плодове и зеленчуци дневно - количеството, препоръчано от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) - са спали до 16% по-здраво, според открития, публикувани в Sleep Health.

Участниците са регистрирали храненията си в приложение и са носили устройства на китките си, които са проследявали моделите им на сън, включително колко често са се събуждали или са преминавали между по-леки и по-дълбоки фази на сън през нощта.

„Шестнадесет процента е изключително значителна разлика“, казва в изявление съавторът д-р Есра Тасали, директор на Центъра за сън към Чикагския университет. 

„Забележително е, че такава значима промяна може да се наблюдава в рамките на по-малко от 24 часа“.

Промените в диетата могат да предложат достъпен начин за подобряване на качеството на съня, добави тя.

Една от причините може да е, че въглехидратите и хранителните вещества в продуктите помагат на мозъка да абсорбира триптофан, аминокиселина, която повишава нивата на мелатонин, хормонът, който помага за регулиране на съня, казват учените. 

Въпреки че проучванията показват, че лошият сън може да накара хората да се насочват към храни с високо съдържание на мазнини и захар, по-малко се знае за това как диетата пряко влияе върху моделите на сън.

Отъм Бейтс, клиничен диетолог от Калифорния и автор на книгата „Как да се храним: Прост, балансиран подход за оптимално здраве“, предложи друго обяснение защо плодовете и зеленчуците могат да подхранват съня. 

„Плодовете и зеленчуците са с нисък гликемичен индекс, което означава, че помагат за стабилизиране на нивата на кръвната захар“, каза Бейтс, която не е участвала в проучването, пред Fox News Digital.

„Нестабилните нива на кръвната захар причиняват скок на кортизола, докато спим, което от своя страна ни събужда. Консумацията на плодове и зеленчуци, стабилизиращи кръвната захар, може да подпомогне необезпокоявания сън“.

Тя каза, че сънят е уникален с това, че хората могат да видят почти незабавни подобрения от малки промени през деня.

„Хората винаги ме питат дали има неща, които могат да ядат, за да им помогнат да спят по-добре“, казва в изявление Мари-Пиер Сен-Онж, професор по хранителна медицина в Колежа по лекарство и хирурзи „Вагелос“ към Колумбийския университет и съръководител на изследването. 

„Малките промени могат да повлияят на съня. Това е овластяващо – по-добрата почивка е във вашите ръце“.

Изследователите казват, че спазването на препоръката на CDC за пет чаши не изисква драстични промени и може да се прави през целия ден. 

Една средно голяма ябълка, круша, портокал, грейпфрут, праскова или нектарина се брои за чаша, докато около 22 гроздови зърна също се равняват на чаша плодове. 

Що се отнася до зеленчуците, 12 бейби моркова или два средни моркова съставляват една чаша.

За листни зеленчуци като спанак, около две чаши сурови се равняват на една чаша след сваряване, тъй като листата на спанака се свиват значително по време на готвене. 

Един голям царевичен кочан е около една чаша, след като зърната се отстранят, а един среден картоф също се брои за цяла чаша зеленчуци.

Изследователите казват, че бъдещите проучвания ще изследват пряката причинно-следствена връзка, ще се задълбочат в биологичните причини за нея и ще разширят откритията си сред различни популации. Въпреки това, те казват, че настоящите доказателства категорично подкрепят превръщането на плодовете, зеленчуците и пълнозърнестите храни в ежедневен навик за по-добър дългосрочен сън.

Каролин Айвърс-Ландис, доктор по медицина, клиничен психолог и професор по педиатрия в Медицинския факултет на университета Case Western Reserve в Охайо, отбеляза, че проучването не е контролиран експеримент, който би могъл да докаже, че консумацията на повече плодове и зеленчуци директно подобрява съня - а само че тези, които ядат повече продукти, са склонни да спят по-добре.

„Има голяма вероятност тези хора да са по-здрави като цяло – да се занимават с повече физическа активност, да пият по-малко алкохол и да прекарват повече време на естествена слънчева светлина“, каза пред Fox News Digital Айвърс-Ландис, който не е участвал в изследването. 

„Все пак, винаги е добра идея да се храните здравословно и да се занимавате с по-здравословни навици, за да оптимизирате съня си“.

Източник: Fox News    
