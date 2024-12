Колко е твърде много? Историята на най-дългото време без сън

П рез 50-те и 60-те години на миналия век лишаването от сън е било в разгара си. Породено от опитите на радио диджеите да надминат един друг с безумно опасните си - но вероятно доста скучни - рекламни трикове, рекордът за останал най-дълго буден човек е бил многократно подобряван и удължаван.

В крайна сметка обаче Световните рекорди на Гинес прекратяват тази лудост, когато през 1997 г. спират да признават постиженията, свързани с лишаване от сън, опасявайки се, че някой може да пострада. По това време рекордът принадлежи на професионален каскадьор на име Робърт Макдоналд, който през 1986 г. изкарва мъчителни 18 дни, 21 часа и 40 минути без сън.

„Въпреки че вече не следим рекорда поради присъщите опасности, свързани с лишаването от сън, можем да кажем, че не е известно някой да го е счупил след Макдоналд“, обяснява на уебсайта си ирландският орган за проверка на рекорди, базиран в Стаут.

Компанията също така твърди, че Макдоналд не е изпитал никакви дългосрочни последици след безсънния си маратон. Ако това е вярно, той вероятно може да се смята за късметлия, тъй като лишаването от сън е свързано с редица негативни ефекти върху здравето.

In December 1963/January 1964, 17-year-old Randy Gardner decided to attempt to break the record for the longest amount of time a human has gone without sleep.



This record was held by Tom Rounds who managed to stay awake for 260 hours which is a most 11 days.



