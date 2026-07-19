Свят

Двойничката на Ерлинг Холанд: Да бъда сравнявана с него изобщо не е обидно за мен

По думите ѝ приликата с Холанд ѝ е донесла множество предложения за сътрудничество със световни брандове

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 16:36
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С амо за няколко дни 24-годишната рускиня Анастасия се превърна в интернет феномен, след като милиони потребители в социалните мрежи започнаха да я сравняват със звездата на световния футбол Ерлинг Холанд. Младата жена, която живее в Москва и работи като модел, признава пред NOVA, че в началото сравнението я е изненадало.

Коя е Анастасия Костромитина – руският модел, когото интернет обяви за „женския Ерлинг Холанд“

"За първи път някой ме сравни с Ерлинг Холанд преди четири години. В началото бях малко объркана и се чудех защо хората ме сравняват с мъж", споделя тя.

По думите ѝ днес гледа на това с усмивка, още повече че самата тя е бивша професионална тенисистка.

"Да бъда сравнявана с толкова голям спортист изобщо не е обидно за мен", казва Анастасия.

След като нейно видео става популярно, животът ѝ се променя. Тя признава, че първоначално огромният интерес я е уплашил, но впоследствие е свикнала с вниманието. По думите ѝ приликата с Холанд ѝ е донесла множество предложения за сътрудничество със световни брандове.

Като две капки вода: Жена, която прилича досущ на Ерлинг Холанд, взриви мрежата

Въпреки неочакваната популярност моделът подчертава, че не иска да бъде позната единствено като "момичето, което прилича на Холанд".

"Искам хората да ме възприемат като модел и да се развивам именно в тази посока", заявява тя.

Анастасия признава още, че ако някога се срещне с норвежкия футболист, би му казала, че е "изключителен спортист" и с удоволствие би си направила селфи с него. "Хората често казват, че имам добро чувство за хумор и бих искала да знаят и това", допълва тя.

Редактор: Стела Христова
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