Двойничката на Ерлинг Холанд: Да бъда сравнявана с него изобщо не е обидно за мен

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С амо за няколко дни 24-годишната рускиня Анастасия се превърна в интернет феномен, след като милиони потребители в социалните мрежи започнаха да я сравняват със звездата на световния футбол Ерлинг Холанд. Младата жена, която живее в Москва и работи като модел, признава пред NOVA, че в началото сравнението я е изненадало.

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"За първи път някой ме сравни с Ерлинг Холанд преди четири години. В началото бях малко объркана и се чудех защо хората ме сравняват с мъж", споделя тя.

По думите ѝ днес гледа на това с усмивка, още повече че самата тя е бивша професионална тенисистка.

"Да бъда сравнявана с толкова голям спортист изобщо не е обидно за мен", казва Анастасия.

След като нейно видео става популярно, животът ѝ се променя. Тя признава, че първоначално огромният интерес я е уплашил, но впоследствие е свикнала с вниманието. По думите ѝ приликата с Холанд ѝ е донесла множество предложения за сътрудничество със световни брандове.

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Въпреки неочакваната популярност моделът подчертава, че не иска да бъде позната единствено като "момичето, което прилича на Холанд".

"Искам хората да ме възприемат като модел и да се развивам именно в тази посока", заявява тя.

Анастасия признава още, че ако някога се срещне с норвежкия футболист, би му казала, че е "изключителен спортист" и с удоволствие би си направила селфи с него. "Хората често казват, че имам добро чувство за хумор и бих искала да знаят и това", допълва тя.