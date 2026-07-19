Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

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„В Киев, както ясно казах, никой нищо не е подписвал“. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред NOVA, коментирайки споровете около участието на България в срещата на т.нар. Коалиция на желаещите.

Външният министър уточни позицията си след спора около Киевската декларация

По думите ѝ т.нар. Киевска декларация, както и други подобни документи, се приемат в рамките на неформални международни срещи и не представляват международни договори, които създават правни задължения за държавите.

„В подобни формати са участвали и предходни български правителства, използвайки сходен език. Реална ангажираност за последващи действия има единствено в рамките на решенията на Европейския съюз и НАТО“, подчерта министърът.

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България остава извън Коалицията на желаещите

По повод текстовете в декларацията, свързани с Коалицията на желаещите, Петрова посочи, че документът съдържа общи политически формулировки и всяка държава сама определя в кои инициативи да участва.

„Позицията ни беше ясно заявена от премиера Радев – на този етап България не намира своето място там“, каза тя.

Според външния министър страната досега е присъствала единствено на срещите във формата, без да поема практически ангажименти. Тя подчерта още, че България не е предоставяла безвъзмездна военна помощ на Украйна.

По думите ѝ в публичното пространство се правят опити да се внуши, че страната променя геополитическия си курс, но подобни твърдения не отговарят на фактите.

„Българската външна политика се ръководи от националния интерес, а не от желанието да се хареса на една или друга държава“, заяви министърът.

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Защо България има резерви по част от санкциите срещу Русия

Петрова коментира и резервите, които България е изразила по отношение на отделни лица, включени в 21-вия пакет европейски санкции срещу Русия.

По отношение на руския патриарх Кирил тя заяви, че евентуални икономически санкции срещу него биха имали предимно символичен характер и не биха оказали реален натиск върху Русия.

„Подобна мярка единствено би създала възможност за засилване на пропагандата и антиевропейските настроения“, каза министърът.

Относно руския бизнесмен Искандар Махмудов Петрова обясни, че резервите на България са свързани с необходимостта от поддръжката на столичното метро.

По думите ѝ компания, свързана с него, доставя резервни части, необходими за експлоатацията на софийското метро, а санкции биха могли да затруднят тези доставки.

Министърът уточни, че позицията на България е изготвена след експертна оценка и е съгласувана с всички компетентни министерства и институции.

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„Крим принадлежи на Украйна“

Попитана за предишно изявление на премиера Румен Радев, че „Крим е руски“, Петрова заяви, че от гледна точка на международното право полуостровът принадлежи на Украйна.

Според нея трябва да се прави разграничение между международноправния статут на Крим и фактическия контрол върху територията.

Три направления за постигане на мир

Външният министър очерта три основни направления, които според нея трябва да вървят паралелно за прекратяване на войната в Украйна:

подкрепа за Украйна, за да може да се защитава;

ефективни икономически санкции, които да окажат натиск върху Русия да преговаря;

координирани дипломатически усилия в рамките на ЕС и НАТО.

Според Петрова България трябва да води по-активна външна политика, основана на собствените си интереси.

„След 20 години членство в ЕС и НАТО не бива просто да следваме големите държави, а да бъдем инициативни там, където можем да допринесем“, заяви тя.

По думите ѝ една от сферите, в които България има ключова роля, е енергийната сигурност и логистиката на горива за Украйна преди зимния сезон.

В края на разговора Велислава Петрова поздрави българските дипломати по повод Деня на дипломатическата служба и благодари за работата им.