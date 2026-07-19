Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

„В Киев, както ясно казах, никой нищо не е подписвал“. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред NOVA, коментирайки споровете около участието на България в срещата на т.нар. Коалиция на желаещите.
Външният министър уточни позицията си след спора около Киевската декларация
По думите ѝ т.нар. Киевска декларация, както и други подобни документи, се приемат в рамките на неформални международни срещи и не представляват международни договори, които създават правни задължения за държавите.
„В подобни формати са участвали и предходни български правителства, използвайки сходен език. Реална ангажираност за последващи действия има единствено в рамките на решенията на Европейския съюз и НАТО“, подчерта министърът.
МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България
- България остава извън Коалицията на желаещите
По повод текстовете в декларацията, свързани с Коалицията на желаещите, Петрова посочи, че документът съдържа общи политически формулировки и всяка държава сама определя в кои инициативи да участва.
„Позицията ни беше ясно заявена от премиера Радев – на този етап България не намира своето място там“, каза тя.
Според външния министър страната досега е присъствала единствено на срещите във формата, без да поема практически ангажименти. Тя подчерта още, че България не е предоставяла безвъзмездна военна помощ на Украйна.
По думите ѝ в публичното пространство се правят опити да се внуши, че страната променя геополитическия си курс, но подобни твърдения не отговарят на фактите.
„Българската външна политика се ръководи от националния интерес, а не от желанието да се хареса на една или друга държава“, заяви министърът.
„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна
- Защо България има резерви по част от санкциите срещу Русия
Петрова коментира и резервите, които България е изразила по отношение на отделни лица, включени в 21-вия пакет европейски санкции срещу Русия.
По отношение на руския патриарх Кирил тя заяви, че евентуални икономически санкции срещу него биха имали предимно символичен характер и не биха оказали реален натиск върху Русия.
„Подобна мярка единствено би създала възможност за засилване на пропагандата и антиевропейските настроения“, каза министърът.
Относно руския бизнесмен Искандар Махмудов Петрова обясни, че резервите на България са свързани с необходимостта от поддръжката на столичното метро.
По думите ѝ компания, свързана с него, доставя резервни части, необходими за експлоатацията на софийското метро, а санкции биха могли да затруднят тези доставки.
Министърът уточни, че позицията на България е изготвена след експертна оценка и е съгласувана с всички компетентни министерства и институции.
Румен Радев с обяснение за спорната Киевска декларация
- „Крим принадлежи на Украйна“
Попитана за предишно изявление на премиера Румен Радев, че „Крим е руски“, Петрова заяви, че от гледна точка на международното право полуостровът принадлежи на Украйна.
Според нея трябва да се прави разграничение между международноправния статут на Крим и фактическия контрол върху територията.
- Три направления за постигане на мир
Външният министър очерта три основни направления, които според нея трябва да вървят паралелно за прекратяване на войната в Украйна:
- подкрепа за Украйна, за да може да се защитава;
- ефективни икономически санкции, които да окажат натиск върху Русия да преговаря;
- координирани дипломатически усилия в рамките на ЕС и НАТО.
Според Петрова България трябва да води по-активна външна политика, основана на собствените си интереси.
„След 20 години членство в ЕС и НАТО не бива просто да следваме големите държави, а да бъдем инициативни там, където можем да допринесем“, заяви тя.
По думите ѝ една от сферите, в които България има ключова роля, е енергийната сигурност и логистиката на горива за Украйна преди зимния сезон.
В края на разговора Велислава Петрова поздрави българските дипломати по повод Деня на дипломатическата служба и благодари за работата им.