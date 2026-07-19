Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026

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С рещата за бронзовите медали между Англия и Франция се превърна в най-резултатния мач за трето място в историята на световните първенства. Десетте попадения в двубоя, завършил 6:4 в полза на Франция, поставиха нов стандарт и заличиха рекорд, стоял непокътнат от 1958 г.

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Двубоят, който се проведе в Маями, предложи неочаквано зрелище и влезе директно в аналите на турнира като един от най-паметните сблъсъци за третото място.

Нов връх в историята на малките финали

Според информация, публикувана от Focus News, с общо 10 гола този сблъсък надмина досегашния рекорд за мач за бронзови медали. Предишното върхово постижение принадлежеше на битката за бронза от Мондиала през 1958 г., когато Франция побеждава Западна Германия с резултат 6:3.

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Място в общата класация на Мондиалите

Освен рекорда за малък финал, двубоят заема и престижното пето място в класацията за най-резултатни мачове на световни първенства изобщо. Абсолютният рекорд остава за срещата между Австрия и Швейцария от 1954 г., завършила 7:5. Второто място се поделя от три двубоя с по 11 гола: Бразилия срещу Полша (6:5 през 1938 г.), Унгария срещу Западна Германия (8:3 през 1954 г.) и Унгария срещу Ел Салвадор (10:1 през 1982 г.).

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Срещата в Маями се нарежда до друг двубой с десет попадения – този между Франция и Парагвай от 1958 г., спечелен от французите със 7:3, според историческите данни, цитирани в публикацията. Подобна резултатност, напомняща за една по-ранна епоха на футбола, поставя този мач в златните страници на световните първенства.