България

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофа в София с 3.43 промила алкохол и опит за бягство

Филип Борисов остава в ареста за 72 часа, след като дрегерът отчете рекордните 3.43 промила алкохол

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 17:11
Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор
Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост
България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29
Борисов за декларацията в Киев: Поредният гаф на управляващите, ситуацията наподобява

Борисов за декларацията в Киев: Поредният гаф на управляващите, ситуацията наподобява "Боташ"
Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец
От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване
Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си
Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Софийската районна прокуратура (СРП) реагира светкавично и повдигна официално обвинение срещу 41-годишния Филип Борисов. В събота той предизвика пътнотранспортно произшествие в района на Националната художествена галерия на бул. „Цар Освободител“, след което направи опит да избяга от органите на реда. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа, съобщава NOVA.

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

При последвалия арест край Румънското посолство, извършен от служители на СДВР след кратко преследване, тестът с дрегер е отчел шокиращите 3.43 промила алкохол в издишания въздух.

Към настоящия момент прокуратурата е предявила обвинение единствено за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда — престъпление, което по българското законодателство предвижда ефективен затвор и конфискация на автомобила.

Разследващите обаче подчертават, че това е само началото. В момента активно се събират доказателства за останалите му провинения по време на екшъна:

  • Причиняването на самата катастрофа (страничен удар в кола, управлявана от жена).

  • Бягството от местопроизшествието.

  • Грубото неподчинение на полицейски разпореждания по време на гонката в София.

Редактор: Стела Христова
катастрофа в София пиян шофьор Филип Борисов гонка с полицията арест Софийска районна прокуратура
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофа в София с 3.43 промила алкохол и опит за бягство

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофа в София с 3.43 промила алкохол и опит за бягство

Двойничката на Ерлинг Холанд: Да бъда сравнявана с него изобщо не е обидно за мен

Двойничката на Ерлинг Холанд: Да бъда сравнявана с него изобщо не е обидно за мен

Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg
Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си
Ексклузивно

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Преди 8 часа
Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026
Ексклузивно

Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026

Преди 10 часа
Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя
Ексклузивно

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Преди 11 часа
19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато
Ексклузивно

19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пушек над руската столица: Черният дим от пожара край Москва достигна до града

Пушек над руската столица: Черният дим от пожара край Москва достигна до града

Свят Преди 1 час

Атаката с дронове срещу логистичната база на онлайн гиганта Wildberries в Електростал и петролното депо в Ногинск остави десетки ранени и предизвика ожесточен ракетен отговор срещу Киев

Море от фенове на Аржентина заля известния площад „Таймс Скуеър” в центъра на Ню Йорк

Финал на Световното: Фенове на Аржентина и Испания заливат Ню Йорк преди сблъсъка

Свят Преди 2 часа

Аржентинците се надяват на исторически успех – световна титла от два поредни мондиала, което не се е случвало от над 60 години

Огнен ад в Испания: Пожар изпепели 12 000 хектара северно от Мадрид

Огнен ад в Испания: Пожар изпепели 12 000 хектара северно от Мадрид

Свят Преди 2 часа

Стихията в провинция Гуадалахара застрашава резерват с изчезващи видове, докато страната се бори с поредица от исторически и смъртоносни пожари

На място е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян

Пожарникари спасиха ранена ирландска туристка в Родопите

България Преди 3 часа

19-годишната жена е получила фрактура на крака по време на преход край Червената скала до Смолян

Властите все още не съобщават каква е причината за потъването на плавателния съд

Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана, в ход е спасителна операция

Свят Преди 3 часа

По последни данни са спасени осем души

Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Любопитно Преди 5 часа

Той направи отличен старт и успя да се качи на подиума

Атаката е била извършена през изминалата седмица чрез използване на съвременни методи за проникване и нарушаване на работата на информационни системи

Кибератака с опит за изнудване: „Еврохолд“ и „Евроинс“ успяха да защитят системите си

България Преди 5 часа

Компанията съобщи, че атаката е била неутрализирана, а клиентите са имали само временни затруднения с онлайн услугите

Перу, заедно с Чили и Еквадор, е сред държавите в Южна Америка, които най-често са засегнати от силни трусове

Земетресение разтърси Перу, има загинал и ранени

Свят Преди 5 часа

Трусът е причинил срутвания на сгради в региона Хунин, спасителните екипи оценяват щетите

<p>Facebook се срина за пореден път</p>

Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

България Преди 6 часа

Стотици потребители по света съобщиха за затруднения с достъпа

До момента от руските власти няма потвърждение за атаките или информация за нанесени щети

Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море

Свят Преди 6 часа

Киев съобщи, че е поразил и руски плаващ кран в Азовско море, използвани според украинските власти в подкрепа на военните действия на Москва

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

Свят Преди 6 часа

Вашингтон съобщи, че е поразил обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, а Техеран предупреди за ответни действия

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Любопитно Преди 7 часа

В „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата говори за последните им мигове заедно, работата по последния ѝ албум и опита да продължи напред след смъртта на своя съпруг

Структура на човешка клетка

„Отпечатъкът на смъртта“: Ново научно откритие, което вирусите използват срещу нас

Любопитно Преди 8 часа

Изследователите са идентифицирали нова „стъпка на смъртта“ (отпечатък), която клетките оставят след себе си, докато умират, за да насочват имунната система в ролята ѝ по почистване на отпадъците

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Свят Преди 9 часа

Единият е паднал по маршрут „Виа ферата“, а другият – при слизане от най-високия връх в Тирол

Спътникът му – мъж от Севлиево, е транспортиран по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново

46-годишен мъж загина след падане с кросов мотор от мост край Павликени

България Преди 9 часа

Инцидентът е станал през нощта в село Горско Косово, а спътникът на загиналия е откаран в болница

Арестът се случва в момент на изключително напрежение, само дни след като мащабен пожар опустоши гората Фонтенбло

Арестуваха мъж, опитал се да подпали Булонския лес в Париж

Свят Преди 9 часа

23-годишният е признал намерението си, а задържането идва на фона на тежката вълна от горски пожари във Франция и Европа

Всичко от днес

От мрежата

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

5 неща, които уверената жена никога не чувства длъжна да обяснява

Edna.bg

Мая Нешкова: Всяка вечер си лягам с надеждата Кирил да дойде при мен насън

Edna.bg

Филип Кръстев: Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници, време е да си намеря дом във футбола

Gong.bg

Антонели триумфира в Гран При на Белгия (видео)

Gong.bg

Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил катастрофа в София, карал с над 3 промила алкохол

Nova.bg

Задържаха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Nova.bg