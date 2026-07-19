Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофа в София с 3.43 промила алкохол и опит за бягство

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Софийската районна прокуратура (СРП) реагира светкавично и повдигна официално обвинение срещу 41-годишния Филип Борисов. В събота той предизвика пътнотранспортно произшествие в района на Националната художествена галерия на бул. „Цар Освободител“, след което направи опит да избяга от органите на реда. С постановление на наблюдаващия прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа, съобщава NOVA.

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

При последвалия арест край Румънското посолство, извършен от служители на СДВР след кратко преследване, тестът с дрегер е отчел шокиращите 3.43 промила алкохол в издишания въздух.

Към настоящия момент прокуратурата е предявила обвинение единствено за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда — престъпление, което по българското законодателство предвижда ефективен затвор и конфискация на автомобила.

Разследващите обаче подчертават, че това е само началото. В момента активно се събират доказателства за останалите му провинения по време на екшъна: