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Историческо шоу: Мадона, Джъстин Бийбър и BTS взривяват финала на Мондиал 2026

Финалът на Мондиал 2026 на стадион "Мет Лайф" ще остане в историята с първото шоу на полувремето. На 19 юли 2026 г. суперзвезди като Мадона, Джъстин Бийбър и Пост Малоун ще сътворят невиждан музикален спектакъл преди коронясването на новия шампион

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 19:22
Историческо шоу: Мадона, Джъстин Бийбър и BTS взривяват финала на Мондиал 2026
Източник: Getty Images

Д ългоочакваният финал на Световното първенство по футбол най-накрая предстои, а грандиозните музикални изпълнения гарантират, че събитието ще остане незабравимо в историята на спорта. След седмици, изпълнени с бурни емоции, тазгодишният турнир достига до своя край, изправяйки Аржентина срещу Испания в спора за световната титла. Големият сблъсък ще се проведе на емблематичния стадион "Мет Лайф", официално наричан от ФИФА стадион Ню Йорк Ню Джърси, събирайки на едно място духа на 3-те страни домакини.

  • Бляскавото закриване в българско време

Официалната церемония по закриването ще стартира точно в 20:30 часа българско време (13:30 часа местно източно време в САЩ). Музикалната програма ще започне със специално изпълнение на националния химн на Съединените щати, поверено на талантливата Дженифър Хъдсън. Главният оперативен директор Хеймо Ширги и президентът на ФИФА Джани Инфантино споделиха в съвместни изявления, че това събитие ще затвори перфектно кръга на този иновативен турнир чрез уникално съчетание от качествена музика, култура и чиста футболна страст.

  • Звездният състав на официалната церемония

Голямата и най-очаквана звезда на вечерното закриване ще бъде популярният американски изпълнител Пост Малоун. Заедно с него на бляскавата сцена ще излязат още редица международни таланти, сред които италианската дива Лора Паузини, очарователната Никол Шерцингер и британската поп икона Роби Уилямс. Към тях ще се присъедини и популярната интернет сензация iShowSpeed. Като допълнителна изненада за милионите зрители пред екраните, на терена ще направи специално и атрактивно присъствие световноизвестният холивудски актьор Том Круз.

  • Революционното шоу на полувремето

Истинският исторически прецедент на този финал обаче ще бъде организирането на първото в историята на световните първенства шоу на полувремето. Тази иновативна концепция е поверена изцяло на Крис Мартин от групата Coldplay, който е главен куратор на събитието. Спектакълът ще има и благотворителна кауза, като ще подкрепи официално Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА. Музикалните фенове са в очакване на невероятно зрелище, което ще промени начина, по който изглеждат футболните почивки.

  • Мегазвездите, които ще взривят почивката

Списъкът със съ-хедлайнери на полувремето е меко казанo впечатляващ и съдържа едни от най-големите имена в развлекателната индустрия. На сцената ще излязат поп идолите Джъстин Бийбър и колумбийската дива Шакира, която вече помогна за старта на турнира в началото на лятото. Към тях ще се присъединят поп кралицата Мадона и кей-поп феноменът BTS. В официално изявление Бийбър изрази огромната си благодарност, че е част от проект, който реално ще помогне за разширяването на достъпа до образование за децата в световен мащаб.

  • Допълнителните изненади и времетраенето

Към невероятната програма на полувремето ще се присъединят още нигерийската звезда Бърна Бой, диригентът Густаво Дудамел, детският хор Пи Ес 22 и музикантите от Coldplay. Шоуто ще предложи и забавни моменти за по-младите зрители с участието на любими куклени герои от Улица Сезам и Мъпетите. Първоначално от ФИФА обявиха времетраене от около 11 минути, но според спортното издание The Athletic, спектакълът ще продължи близо 20 минути. Това ще наложи съдията да даде специално разрешение за удължаване на стандартната 15-минутна почивка.

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  • Къде да гледаме събитието на живо

Запалените футболни и музикални фенове в България ще могат да проследят историческите изпълнения на живо директно чрез екраните на своите телевизори. Международното излъчване е поверено на големите световни оператори Fox и Fox One, а стрийминг платформата Peacock ще осигури излъчване с коментар на испански език. За територията на Европа и Великобритания картината от стадиона в Ню Джърси ще бъде предавана съвместно от телевизионните мрежи ITV и BBC, осигурявайки перфектно качество на сигнала за всеки дом.

Редактор: Стела Христова
Източник: PEOPLE    
Световно първенство по футбол финал Аржентина срещу Испания церемония по закриване шоу на полувремето Пост Малоун
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