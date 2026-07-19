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Видеоклип улови как Андрю Тейт се опитва да скрие мобилния си телефон по време на ареста

Скандалният инфлуенсър Андрю Тейт и брат му Тристан бяха арестувани в Маями от американските маршали по искане на Обединеното кралство. Двамата са изправени пред общо 59 обвинения за изнасилване и трафик на хора с цел сексуална експлоатация през 2026 г.

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 20:17
Видеоклип улови как Андрю Тейт се опитва да скрие мобилния си телефон по време на ареста
Източник: БТА/АР

В интернет пространството се появи скандален видеоклип, който показва момента на задържането на противоречивия интернет инфлуенсър Андрю Тейт във Флорида. На кадрите ясно се вижда как 39-годишният мъж прави отчаян опит да предаде мобилния си телефон на член от своето лично обкръжение, докато е оковаван в белезници.

Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Притиснатият бодигард обаче изпуска устройството на земята по време на екшъна, като все още не е напълно ясно дали щатските правоохранителни органи са успели да конфискуват апарата след приключване на акцията в събота, пише New York Post.

  • Капанът на американските маршали

Зрелищната акция по задържането е извършена в град Маями от службата на американските маршали. Агентите са действали директно от името на съдебните власти в Обединеното кралство, които настояват за незабавна екстрадиция на братята, за да бъдат изправени пред съда. Заедно с Андрю е арестуван и неговият по-малък брат, 38-годишният Тристан Тейт. Двамата инфлуенсери от така наречената маносфера са били под наблюдение, като местните власти са чакали удобен момент, за да ограничат свободата им на придвижване.

Британската Кралска прокуратура е повдигнала изключително сериозни нови обвинения срещу известните братя. Андрю Тейт е с общо 7 нови обвинения в изнасилване, както и с прокурорски преписки, тясно свързани с организиран трафик на хора с цел сексуална експлоатация и притежание на неприлични изображения на непълнолетни деца. От своя страна, по-малкият брат Тристан е официално обвинен в 2 нови изнасилвания и общо 3 престъпни деяния, свързани с организиране или улесняване на незаконен трафик на хора.

  • Натрупване на огромно съдебно досие

Преди това последно задържане в САЩ, роденият във Великобритания Андрю вече беше изправен пред други 10 тежки обвинения на Острова. Те включваха 3 изнасилвания, 4 случая на нанасяне на телесни повреди, 2 за трафик на хора и 1 за контролиране на проституция с цел финансова печалба. Брат му Тристан пък имаше в досието си 11 обвинения, разпределени между 3 изнасилвания, 6 прояви на действителна телесна повреда и 2 за трафик, с което общият брой на обвиненията срещу тях достига внушителната цифра от 59 в полза на 7 предполагаеми жертви.

  • Румънската следа и промяната в тактиката

Двамата братя живееха постоянно в Румъния от 2016 г., където спрямо тях също се води отделно мащабно криминално разследване за организирана престъпна дейност, изнасилване, трафик на хора и пране на пари. Тъй като румънските власти категорично отказаха да ги екстрадират в Обединеното кралство преди окончателното приключване на местното дело, британските прокурори промениха своята тактика. Те решиха да нанесат своя удар в момента, в който разбраха, че братята летят към територията на САЩ.

Тъй като Тейт притежават едновременно двойно американско и британско гражданство, те имат законното право да оспорят официалното искане за екстрадиция пред щатския съд. Британските власти вече подготвят документите за задействане на процедурата, но процесът обещава да бъде дълъг. Братята Тейт продължават категорично да отричат всякакви нарушения или престъпни действия, свързани с всички повдигнати срещу тях обвинения, както на територията на Обединеното кралство, така и в Румъния.

  • Политическа атака или правосъдие

Защитата на братята реагира остро на ареста, като техният адвокат Джоузеф Макбрайд нарече операцията политическо убийство. Той обвини за акцията нископоставен служител в Министерството на правосъдието и заяви, че Америка няма да върши мръсната политическа работа на Великобритания. Адвокатът изрази пълна увереност, че след като компетентен съдия се запознае подробно с реалните факти и с грубото злоупотреба с власт, Андрю и Тристан Тейт ще бъдат незабавно освободени от ареста.

Редактор: Стела Христова
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