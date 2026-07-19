Звездно шоу без аналог: Над 80 000 фенове на крака за церемонията по закриването на Мондиал 2026

Н ад 80 000 зрители по трибуните на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси станаха свидетели на невиждан музикален и визуален спектакъл по време на официалната церемония по закриването на Световното първенство по футбол 2026. Организаторите заложиха на микс от интернет сензации и утвърдени световни мегазвезди, превръщайки събитието в истински поп културен феномен.

Шоуто беше открито с огромна доза енергия от стриймъра iShowSpeed, който излезе на терена, заобиколен от мащабна група барабанисти и танцьори в ярки костюми. Веднага след него щафетата пое американският хитмейкър Поуст Малоун, който вдигна публиката на крака с едни от най-големите си парчета.

Източник: ЕПА/БГНЕС

Роби Уилямс се завърна на световната сцена в елитен състав

Един от най-емоционалните моменти на церемонията по закриването беше съвместното изпълнение на британската поп икона Роби Уилямс, Никол Шерцингер и италианската легенда Лаура Паузини. Пред Би Би Си Паузини не скри вълнението и гордостта си от възможността да бъде на сцената с толкова големи артисти.

„Когато Роби ме покани да пея с него, настръхнах, защото той е един от любимите ми певци, автори на песни и изпълнители“, сподели развълнуваната италианка.

Източник: ЕПА/БГНЕС

Музикалната революция продължава и на полувремето

Футболните фенове и зрителите пред екраните получиха категорично обещание, че шоуто тепърва предстои. За първи път в историята на световните първенства ще бъде организирано мащабно шоу на полувремето по американски модел, което ще продължи малко над 15 минути.

Източник: ЕПА/БГНЕС

В паузата между двете полувремена на финала между Аржентина и Испания на сцената ще излязат Мадона, Джъстин Бийбър, кей-поп сензацията BTS, както и колумбийската дива Шакира. Шакира ще се събере отново за общо изпълнение с нигерийската звезда Бърна Бой, след като двамата откриха турнира в Мексико Сити миналия месец и взривиха класациите с официалния химн на първенството – Dai Dai.