България

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Температурите ще достигнат до 36 градуса, но над Западна и Централна България се очакват гръмотевични бури, а в началото на седмицата ни очаква захлаждане

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 06:58
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В неделния ден над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива – ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обед в Западна, а след пладне и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология..

Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток-югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 32°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

  • По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

  • Над планинските масиви

на Западна и Централна България купестата и купесто-дъждовната облачност ще бъде значителна. На много места, главно около и следобед, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Над масивите от Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части и временно силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане. Вятърът ще е от северозапад, слаб до умерен. Въздушната маса ще е силно неустойчива – ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще са значителни по количество, ще има и градушки.  

Подробна прогноза за времето можете да намерите в Sinoptik.bg

Редактор: Василена Василева
Източник: НИМХ    
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