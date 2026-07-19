България

Ивайло Мирчев: Единият ни крак е при Путин, но проблемът е, че той е в потъващ кораб

Съпредседателят на „Да, България“ обвини Румен Радев в двойствена политика и опасен завой на Изток; демократичните сили подготвят обща проевропейска кандидатура за президентските избори наесен

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 18:40
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Б ългария води непредсказуема геополитическа политика, която я показва пред партньорите ѝ като ненадежден съюзник. Това заяви в предаването „На фокус“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев. Той аргументира искането на опозицията за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) с необходимостта от ясен разговор за посоката на страната във време на сериозни глобални кризи и близост до военни конфликти, пише NOVA.

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Мирчев остро разкритикува държавния глава за неспазването на Конституцията, според която такъв съвет трябва да се свиква най-малко на три месеца. По думите му във втория си мандат Румен Радев е свикал едва два съвета, като единият е бил за вейповете. На русофилския електорат в България се обяснява, че сме с единия крак при Путин, а на тези, които гледат на Запад, се казва, че всичко е наред и с другия крак сме там. Големият проблем според Мирчев е, че по-нестабилният крак на страната ни е стъпил именно в потъващия кораб на Путин.

  • Киевската декларация и „откровената лъжа“ на президента

По отношение на скандала около българската позиция за Киевската декларация, Мирчев обясни, че документите винаги са налични в Министерството на външните работи поне седмица преди срещите на върха и всички по веригата са били напълно наясно с позициите.

Той определи изказванията на Румен Радев за липса на подписи под документа като манипулация и откровена лъжа към обществото, тъй като при подобни декларации по принцип няма физическо подписване. Според съпредседателя на „Да, България“ Радев се опитва да задържи сложната амалгама от избиратели, които са го подкрепили, с оглед на предстоящите в началото на есента президентски избори.

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  • Обща дясна кандидатура за „Дондуков“ 2 и фигурата на Андрей Гюров

Ивайло Мирчев потвърди, че демократичните и проевропейски сили работят активно по излъчването на общ кандидат за държавен глава, който да смени сегашния модел. Във връзка с евентуалното издигане на Андрей Гюров, той подчерта, че Гюров все още не е обявил официално намерение да се кандидатира, но даде висока оценка за работата му.

Мирчев посочи, че Гюров, заедно с Дечев и Кандев, са доказали по категоричен начин, че в България могат да се провеждат честни избори. Целта на десните формации е пълна мобилизация на всички партии от европейското семейство в България, за да се спре разширяването на влиянието на Радев и неговите наследници върху институциите.

  • Подмяна вместо промяна на корупционния модел

Мирчев изрази дълбоко разочарование от липсата на реални реформи от страна на управляващото мнозинство, което разполага със 131 депутати в парламента. Според него корупционният модел „Пеевски-Борисов“ изобщо не се разгражда, а просто се предоговарят финансовите потоци под масата в ключови сектори като енергетиката и здравеопазването.

Той разкритикува и отказа да бъдат създадени парламентарни комисии по санкциите „Магнитски“ с аргумента, че били „политическа дъвка“, докато в същото време се провеждат изслушвания в пленарна зала по същата тема. Мирчев беше категоричен, че в момента единственият ефект е простата смяна на кадри, при която предишните герберски калинки се заменят с прогресивни копринки, без това да води до реално разграждане на установените бизнес кръгове.

Редактор: Стела Христова
Ивайло Мирчев Румен Радев Геополитика Корупция Президентски избори Да България Киевска декларация
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Ивайло Мирчев: Единият ни крак е при Путин, но проблемът е, че той е в потъващ кораб

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