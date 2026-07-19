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Защо президентът на Аржентина Хавиер Милей не е на финала на Световното първенство през 2026 г.?

Изненадващата причина, поради която той пропусна Испания срещу Аржентина

19 юли 2026, 22:10
Защо президентът на Аржентина Хавиер Милей не е на финала на Световното първенство през 2026 г.?
Президентът на Аржентина Хавиер Милей   
Източник: БТА

Н а 19 юли вниманието на света се насочва към Ню Йорк, където Испания и Аржентина се изправят един срещу друг във финала на Световното първенство през 2026 г. – сблъсък, който никога преди не се е случвал в историята на турнира.

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Едно от най-големите отсъствия във VIP ложата на „МетЛайф Стейдиъм“ е това на аржентинския президент Хавиер Милей. Той реши да не пътува до Ню Йорк за финала заради строго футболно суеверие.

Какво е суеверието на Хавиер Милей спрямо националния отбор на Аржентина?

Суеверието на Милей е просто: той гледа всеки мач на националния отбор на Аржентина от едно и също място и с едни и същи хора.

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Испания Франция
Испания Франция
Испания Франция
Испания Франция

В аржентинската футболна култура мнозина вярват, че ако промените мястото или начина, по който гледате мачовете, докато отборът е в печеливша серия, рискувате да пречупите късмета му.
Поради тази причина Милей избра да не нарушава рутината си и вместо това ще гледа финала на Световното първенство през 2026 г. по телевизията. В Аржентина политиците са особено предпазливи да не бъдат етикетирани като mufa – жаргонен термин за някой, който носи лош късмет.

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франция англия маями мач
франция англия маями мач
франция англия маями мач
франция англия маями мач

Същото се случи и през 2022 г., когато тогавашният президент Алберто Фернандес също реши да не присъства на финала на Световното първенство срещу Франция, заявявайки, че не иска да нарушава късметлийската рутина на отбора. Бившият президент Кристина Фернандес де Кирхнер взе същото решение по време на Световното първенство през 2014 г. в Бразилия, макар и с различен резултат: Аржентина спечели титлата в Катар през 2022 г., но загуби от Германия на финала през 2014 г.

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Англия Аржентина
Англия Аржентина
Англия Аржентина
Англия Аржентина

Къде Хавиер Милей ще гледа Аржентина срещу Испания?

Милей ще гледа финала на Световното първенство през 2026 г. от Кинта де Оливос, официалната президентска резиденция в Буенос Айрес. Той ще следи мача заедно с най-близките си съветници и членове на екипа си, запазвайки същата лична обстановка, която е използвал при гледането на четвъртфиналните и полуфиналните мачове на Аржентина.

Източник: en.as.com    
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