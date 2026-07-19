Свят

Лионел Меси с уникален рекорд преди финала на Мондиал 2026

Аржентинската легенда става първият футболист, извеждал страната си три пъти с капитанската лента на финал на Световно първенство

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 21:33
Лионел Меси с уникален рекорд преди финала на Мондиал 2026
Източник: Getty Images

Л егендата на световния футбол – Лионел Меси, започна с постиженията още преди началото на финала на Мондиал 2026. В неделната вечер Аржентина среща Испания в опит да защити световната си титла в Ню Йорк. 

Още с излизането на съставите стана ясно, че Меси се превръща в първия футболист, който е извеждал страната си три пъти на финал на Мондиал като капитан. Това обаче се очертава и като последния мач за легендата с родината си. В момента той е в серия от два спечелени финала на Копа Америка, след като загуби два преди това. Той има и един триумф на Световното и един провал от 2014 г. 

През 2014 г. аржентинците отстъпиха от Германия в Бразилия с 0:1 след попадение на Гьотце дълбоко в продълженията. 

През 2022 г. Меси вдигна световната титла за първи път, след като Аржентина победи Франция след дузпи на стадион „Лусаил“ в Катар. Той вкара два гола на финала, а срещата свърши 3:3 след продълженията. 4 години по-късно Меси отново е №1 сред своите със своите 8 гола. 

Той остава и в битката за Златната обувка, където фаворит е Килиан Мбапе. Двамата бяха с по 8 гола, но французина вкара още два за общо 10 по време на малкия финал с Англия.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
Лионел Меси Футбол Мондиал 2026 Аржентина Испания Финал Рекорд
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