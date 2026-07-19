"Хамас" избира нов лидер

П алестинското движение „Хамас“ проведе повторни избори за ръководител на своето политбюро, съобщи телевизия „Ал Хадат“. Според източници от радикалното движение, гласуването вече е приключило и се очаква окончателните резултати да бъдат обявени „до няколко дни“. Допълнителни подробности все още не са публикувани.
Hamas begins secret vote to choose Sinwar’s successor— Ynet Global (@ynetnews) July 19, 2026
Gaza Shura Council members reportedly back Iran ally Khalil al-Hayya almost unanimously over Khaled Mashaal, while Hamas prisoners in Israeli jails are also expected to cast c...https://t.co/kfQudUP3yW pic.twitter.com/6P7g4WpSuc
На 19 февруари вестник „Ашарк ал-Аусат“ съобщи, че „Хамас“ е решил да се върне към изборите за политбюро. Според източниците му най-вероятните претенденти по това време са били Халед Мешаал, ръководителят на офиса на „Хамас“ в чужбина, и Халил ал-Хея, лидерът на „Хамас“ в Ивицата Газа.
Ръководната позиция в "Хамас" е вакантна след убийството на Яхя Синвар през октомври 2024 г. при израелски удар по жилищна сграда в град Рафах в южния палестински анклав. Синвар наследи Исмаил Хания, който беше убит при израелско нападение срещу резиденцията му в Техеран през юли 2024 г. След смъртта на Синвар, съветът на лидерите на практика пое ролята на ръководител на Политбюро.