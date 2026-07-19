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Тръмп разкри за кого ще вика на финала на Световното първенство

Президентът заяви, че е „трудно да се зaлага срещу“ звездата, която подкрепя в големия неделен мач

19 юли 2026, 21:24
Тръмп разкри за кого ще вика на финала на Световното първенство
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкри, че подкрепя Аржентина за спечелването на днешния финал на Световното първенство, казвайки: „Трудно е да се зaлага срещу Меси“.

Президентът на САЩ ще връчи трофея от Световното първенство на победителя от финалния мач между Аржентина и Испания тази вечер.

В разговор с Fox преди мача, Тръмп беше попитан кой според него ще триумфира и каза, че е мислил много по въпроса, тъй като е „знаел“, че ще го попитат.

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След като описа аржентинския президент Хавиер Милей като „мой приятел“, който е свършил „страхотна работа“, Тръмп обяви, че според него южноамериканската страна ще излезе начело заради своята звезда.

След това той описа победната асистенция на Меси в полуфинала срещу Англия, казвайки: „Гледах онзи пас... предполагам, че бихте го нарекли пас... това беше перфектно. Ако имаше страйк зона, той беше точно там, където трябваше да бъде. Гледах също така точно преди това начина, по който той се измъкна от защитника. Беше много добре затворен от защитата и изведнъж се оказа съвсем сам... Трудно е да се зaлага срещу Меси, той е страхотен“.

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франция англия маями мач
франция англия маями мач
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Тръмп отказа да бъде въвлечен в спора дали Меси е най-великият играч на всички времена, като се позова на приятелството си с Кристиано Роналдо и спомените си как е гледал Пеле да играе за Ню Йорк Космос.

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„Имах възможността да видя Пеле да играе и той беше страхотен“, каза президентът.

„Вижте, това са страхотни играчи, а има и други. Вижте Франция, той [Мбапе] имаше тежък мач онзи ден, но със сигурност е един от великите. Получавам тази информация от сина си. Синът ми Барон е огромен фен на футбола“, обяви Тръмп.

Той продължи: „Има и някои други наистина невероятни играчи, които играят тук, но бих казал, че в момента, когато погледнете, винаги съм харесвал Роналдо и винаги съм харесвал Меси. Срещнах Меси съвсем наскоро, а Кристиано го познавам отпреди, и те имат доста хубав живот. Мисля, че всъщност имат доста хубав живот, много по-лесен от моя! Бих искал да се разменим за около месец или нещо такова“.

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Англия Аржентина
Англия Аржентина
Англия Аржентина
Англия Аржентина

Попитан кога би искал да види Световното първенство да се завърне в Съединените щати, Тръмп каза, че има „идея“ за президента на ФИФА Джани Инфантино.

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„Той даде началото на всичко, а аз брилянтно казах: „Е, ще го направим, но може да имате много празни стадиони!“ Не се получи така, мисля, че бяха пълни на 99,9 процента, мисля, че всъщност преливаха“, каза президентът.

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Испания Франция
Испания Франция
Испания Франция
Испания Франция

Той добави: „Имах страхотна идея за Джани. Казах: „Трябва да направите две страни. Така че обявете нас за следващия път, а след това обявете друга страна след това и това ще премахне част от гнева и шока!“ Сега мисля, че това е страхотна идея. Въз основа на цифрите, ние ще го поискаме отново незабавно. Казах, че за да се премахне шокът, можете да обявите друга страна за следващото... но ние трябва да направим това отново. Чуваш ли това, Джани?“, допълни Тръмп.

Източник: Fox/Independent    
Доналд Тръмп Световно първенство Лионел Меси Аржентина Футбол
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