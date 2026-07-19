Финал на Световното: Фенове на Аржентина и Испания заливат Ню Йорк преди сблъсъка

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М оре от фенове на Аржентина заля известния площад „Таймс Скуеър” в центъра на Ню Йорк. По-късно тази вечер е финалът на Световното първенство между Аржентина и Испания.

Аржентинците се надяват на исторически успех – световна титла от два поредни мондиала, което не се е случвало от над 60 години. Лионел Меси също ще запише рекорд – в историята на футбола само един играч, бразилецът Кафу, е играл на три финала на световно първенство.

Last night's scenes from Times Square ahead of the Argentina vs. Spain World Cup final. Absolute madness. 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/2qmqebuMJd — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 19, 2026

Сериозно присъствие на трибуните на стадиона в Ню Джърси ще има и Испания. Техните фенове вече се събират в Ню Йорк. Испанците бяха най-постоянният отбор през цялото първенство и за финала както букмейкърите, така и изкуственият интелект ги сочат за фаворит.

„Надяваме се, че ще бием, но не смеем да го кажем предварително, за да не ги урочасаме. Надяваме се, че Меси ще играе добре. Надяваме се, че след края ние ще сме тези, които празнуват. Да, имаме големи надежди”, това коментира Лаутаро Панет, привърженик на Аржентина.

„Мисля, че те ще бъдат труден съперник, както и че мачът ще е интересен. До последния момент ще бъдем нервни, но победата ще е за нас. Естествено, за нас”, това коментира Каролина Наварете, привърженичка на Испания.