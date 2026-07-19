Свят

Пушек над руската столица: Черният дим от пожара край Москва достигна до града

Атаката с дронове срещу логистичната база на онлайн гиганта Wildberries в Електростал и петролното депо в Ногинск остави десетки ранени и предизвика ожесточен ракетен отговор срещу Киев

19 юли 2026, 16:16
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Г ъсти облаци от черен дим покриха небето над Москва, въпреки че епицентърът на огромния пожар се намира на повече от 50 километра от руската столица. Според съобщения в медиите мащабите на бедствието са толкова сериозни, че последиците от него се виждат ясно от различни части на мегаполиса.

Огненият ад беше предизвикан след масирана нощна атака с украински дронове в Подмосковието. Основните удари са поразили петролна база в град Ногинск и огромен логистичен склад в град Електростал, собственост на най-големия онлайн търговец в Русия – Wildberries.

  • Десетки пострадали и сериозни разрушения

Ситуацията на терен остава изключително критична, а броят на ранените продължава да расте. Потвърдена е смъртта на седем души от нощната смяна в склада, а общият брой на пострадалите в Московска област вече достигна 61 души. Девет от тях се намират в критично състояние. Заради мащабния пожар и задушливия дим в близост до горящата петролна база в Ногинск, властите бяха принудени спешно да евакуират местната акушеро-гинекологична болница.

Според медиите атаката срещу онлайн магазина е отмъщение за предишни руски удари по една от куриерските служби в Украйна.

  • Ожесточен ответен удар от страна на Русия

Руското военно командване реагира светкавично на тежката атака в Подмосковието. Само в рамките на няколко часа след инцидента Москва предприе масирана ответна офанзива, изстрелвайки рекорден брой от над 40 крилати ракети по военни и стратегически обекти в Украйна.

Източник: NOVA    
Пожар в Подмосковието Атака с дронове Война в Украйна Русия Украйна Петролна база Wildberries
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