Свят

Хаос на границата между Северна Македония и Гърция, шофьори чакат с часове под слънцето

Огромни километрични опашки блокираха пункт „Богородица“, докато официалните власти отчитат едва 30 минути забавяне

Стела Христова Стела Христова

19 юли 2026, 15:22
Хаос на границата между Северна Македония и Гърция, шофьори чакат с часове под слънцето
Източник: iStock/Getty Images

И стински кошмар преживяват шофьорите на границата между Северна Македония и Гърция, където в неделната сутрин се образуваха километрични колони от превозни средства. Натовареният граничен пункт „Богородица“ се оказа напълно блокиран в посока към гръцките курорти, като и седемте ленти за преминаване са запълнени до краен предел с чакащи автомобили.

Пътуващи граждани споделят пред местната медия „Скопие1“, че престоят на границата продължава с часове при изключително бавно движение. Някои от блокираните шофьори свидетелстват, че са принудени да чакат на пункта повече от четири часа, за да напуснат територията на Северна Македония.

  • Официалните данни се разминаха с реалността на терен

На фона на оплакванията от блокираните шофьори, Автомобилната асоциация на Северна Македония излезе със сутрешен бюлетин, който представи коренно различна и далеч по-оптимистична картина:

„Интензивността на трафика по пътните маршрути извън градските райони се е увеличила. На граничните пунктове Богородица и Дойран се регистрира повишена честота на превозните средства, времето за чакане за излизане от страната е около 30 минути, докато на граничния пункт Табановце времето за чакане за влизане в страната е около 20 минути.“

Драстичното разминаване между официалния доклад и реалната ситуация на терен се дължи на факта, че обстановката на ГКПП „Богородица“ се е влошила рязко веднага след публикуването на сутрешните данни на асоциацията. В същото време трафикът в обратната посока – за влизане от Гърция към Северна Македония – остава значително по-лек и без сериозни забавяния.

  • Уикендът и летните отпуски засилват натиска към Гърция

Комбинацията от почивните дни и пиковия летен туристически сезон е основната причина за срива в пропускателната способност на границата. Хиляди летовници са тръгнали едновременно на юг към плажовете на Егейско море.

Пътните служби в региона съветват всички, на които им предстои пътуване през деня, да се заредят с търпение и вода, тъй като засиленият трафик към Гърция ще се задържи висок. Шофьорите трябва да са подготвени за сериозни и непредвидени закъснения на граничните пунктове или, ако е възможно, да използват алтернативни и по-слабо натоварени маршрути.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
граница Северна Македония - Гърция ГКПП Богородица трафик задръстване километрични колони чакане на границата летен туризъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

Двойничката на Ерлинг Холанд: Да бъда сравнявана с него изобщо не е обидно за мен

Двойничката на Ерлинг Холанд: Да бъда сравнявана с него изобщо не е обидно за мен

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

Финал на Световното: Фенове на Аржентина и Испания заливат Ню Йорк преди сблъсъка

Финал на Световното: Фенове на Аржентина и Испания заливат Ню Йорк преди сблъсъка

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 породи кучета, които не понасят летните жеги

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си
Ексклузивно

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Преди 7 часа
Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026
Ексклузивно

Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026

Преди 9 часа
Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя
Ексклузивно

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Преди 9 часа
19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато
Ексклузивно

19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пушек над руската столица: Черният дим от пожара край Москва достигна до града

Пушек над руската столица: Черният дим от пожара край Москва достигна до града

Свят Преди 35 минути

Атаката с дронове срещу логистичната база на онлайн гиганта Wildberries в Електростал и петролното депо в Ногинск остави десетки ранени и предизвика ожесточен ракетен отговор срещу Киев

хамас

"Хамас" избира нов лидер

Свят Преди 1 час

Гласуването вече е приключило и се очаква окончателните резултати да бъдат обявени „до няколко дни“

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

България Преди 3 часа

Десетки сигнали до институциите заради използването на животни като туристическа атракция в Слънчев бряг и Равда, природозащитници настояват за законови промени

България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

България Преди 3 часа

Това все още са единствените самолети, с които охраняваме въздушното си пространство

Борисов за декларацията в Киев: Поредният гаф на управляващите, ситуацията наподобява "Боташ"

Борисов за декларацията в Киев: Поредният гаф на управляващите, ситуацията наподобява "Боташ"

България Преди 4 часа

Лидерът на ГЕРБ коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс

Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Любопитно Преди 4 часа

Той направи отличен старт и успя да се качи на подиума

Атаката е била извършена през изминалата седмица чрез използване на съвременни методи за проникване и нарушаване на работата на информационни системи

Кибератака с опит за изнудване: „Еврохолд“ и „Евроинс“ успяха да защитят системите си

България Преди 4 часа

Компанията съобщи, че атаката е била неутрализирана, а клиентите са имали само временни затруднения с онлайн услугите

Перу, заедно с Чили и Еквадор, е сред държавите в Южна Америка, които най-често са засегнати от силни трусове

Земетресение разтърси Перу, има загинал и ранени

Свят Преди 4 часа

Трусът е причинил срутвания на сгради в региона Хунин, спасителните екипи оценяват щетите

<p>Facebook се срина за пореден път</p>

Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

България Преди 4 часа

Стотици потребители по света съобщиха за затруднения с достъпа

До момента от руските власти няма потвърждение за атаките или информация за нанесени щети

Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море

Свят Преди 5 часа

Киев съобщи, че е поразил и руски плаващ кран в Азовско море, използвани според украинските власти в подкрепа на военните действия на Москва

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

Свят Преди 5 часа

Вашингтон съобщи, че е поразил обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, а Техеран предупреди за ответни действия

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Любопитно Преди 6 часа

В „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата говори за последните им мигове заедно, работата по последния ѝ албум и опита да продължи напред след смъртта на своя съпруг

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

България Преди 6 часа

Данъчните поискали 300 евро от собственик на минимаркет, за да прикрият нарушения

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

България Преди 6 часа

Лечебното заведение обслужва не само жителите на Каварна, но и хора от отдалечени населени места по Северното Черноморие

Структура на човешка клетка

„Отпечатъкът на смъртта“: Ново научно откритие, което вирусите използват срещу нас

Любопитно Преди 7 часа

Изследователите са идентифицирали нова „стъпка на смъртта“ (отпечатък), която клетките оставят след себе си, докато умират, за да насочват имунната система в ролята ѝ по почистване на отпадъците

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Свят Преди 8 часа

Единият е паднал по маршрут „Виа ферата“, а другият – при слизане от най-високия връх в Тирол

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

5 неща, които уверената жена никога не чувства длъжна да обяснява

Edna.bg

Мая Нешкова: Всяка вечер си лягам с надеждата Кирил да дойде при мен насън

Edna.bg

Цолов: Може би не беше нужно да рискувам

Gong.bg

НА ЖИВО: Гран при на Белгия във Формула 1, Антонели води

Gong.bg

Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Nova.bg

Руската двойничка на Холанд пред NOVA: Неочакваната слава ми донесе много ползи

Nova.bg