Хаос на границата между Северна Македония и Гърция, шофьори чакат с часове под слънцето

И стински кошмар преживяват шофьорите на границата между Северна Македония и Гърция, където в неделната сутрин се образуваха километрични колони от превозни средства. Натовареният граничен пункт „Богородица“ се оказа напълно блокиран в посока към гръцките курорти, като и седемте ленти за преминаване са запълнени до краен предел с чакащи автомобили.
Пътуващи граждани споделят пред местната медия „Скопие1“, че престоят на границата продължава с часове при изключително бавно движение. Някои от блокираните шофьори свидетелстват, че са принудени да чакат на пункта повече от четири часа, за да напуснат територията на Северна Македония.
- Официалните данни се разминаха с реалността на терен
На фона на оплакванията от блокираните шофьори, Автомобилната асоциация на Северна Македония излезе със сутрешен бюлетин, който представи коренно различна и далеч по-оптимистична картина:
„Интензивността на трафика по пътните маршрути извън градските райони се е увеличила. На граничните пунктове Богородица и Дойран се регистрира повишена честота на превозните средства, времето за чакане за излизане от страната е около 30 минути, докато на граничния пункт Табановце времето за чакане за влизане в страната е около 20 минути.“
Драстичното разминаване между официалния доклад и реалната ситуация на терен се дължи на факта, че обстановката на ГКПП „Богородица“ се е влошила рязко веднага след публикуването на сутрешните данни на асоциацията. В същото време трафикът в обратната посока – за влизане от Гърция към Северна Македония – остава значително по-лек и без сериозни забавяния.
- Уикендът и летните отпуски засилват натиска към Гърция
Комбинацията от почивните дни и пиковия летен туристически сезон е основната причина за срива в пропускателната способност на границата. Хиляди летовници са тръгнали едновременно на юг към плажовете на Егейско море.
Пътните служби в региона съветват всички, на които им предстои пътуване през деня, да се заредят с търпение и вода, тъй като засиленият трафик към Гърция ще се задържи висок. Шофьорите трябва да са подготвени за сериозни и непредвидени закъснения на граничните пунктове или, ако е възможно, да използват алтернативни и по-слабо натоварени маршрути.