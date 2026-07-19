Хаос на границата между Северна Македония и Гърция, шофьори чакат с часове под слънцето

И стински кошмар преживяват шофьорите на границата между Северна Македония и Гърция, където в неделната сутрин се образуваха километрични колони от превозни средства. Натовареният граничен пункт „Богородица“ се оказа напълно блокиран в посока към гръцките курорти, като и седемте ленти за преминаване са запълнени до краен предел с чакащи автомобили.

Пътуващи граждани споделят пред местната медия „Скопие1“, че престоят на границата продължава с часове при изключително бавно движение. Някои от блокираните шофьори свидетелстват, че са принудени да чакат на пункта повече от четири часа, за да напуснат територията на Северна Македония.

Официалните данни се разминаха с реалността на терен

На фона на оплакванията от блокираните шофьори, Автомобилната асоциация на Северна Македония излезе със сутрешен бюлетин, който представи коренно различна и далеч по-оптимистична картина:

„Интензивността на трафика по пътните маршрути извън градските райони се е увеличила. На граничните пунктове Богородица и Дойран се регистрира повишена честота на превозните средства, времето за чакане за излизане от страната е около 30 минути, докато на граничния пункт Табановце времето за чакане за влизане в страната е около 20 минути.“

Драстичното разминаване между официалния доклад и реалната ситуация на терен се дължи на факта, че обстановката на ГКПП „Богородица“ се е влошила рязко веднага след публикуването на сутрешните данни на асоциацията. В същото време трафикът в обратната посока – за влизане от Гърция към Северна Македония – остава значително по-лек и без сериозни забавяния.

Уикендът и летните отпуски засилват натиска към Гърция

Комбинацията от почивните дни и пиковия летен туристически сезон е основната причина за срива в пропускателната способност на границата. Хиляди летовници са тръгнали едновременно на юг към плажовете на Егейско море.

Пътните служби в региона съветват всички, на които им предстои пътуване през деня, да се заредят с търпение и вода, тъй като засиленият трафик към Гърция ще се задържи висок. Шофьорите трябва да са подготвени за сериозни и непредвидени закъснения на граничните пунктове или, ако е възможно, да използват алтернативни и по-слабо натоварени маршрути.