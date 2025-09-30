Двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

България

30 септември 2025, 19:12
Източник: БТА

С офийският градски съд остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението не е окончателно и може да се обжалва. 

Съдът посочи, че може да се направи обоснован извод, че и двамата обвиняеми са участвали в престъплението. Също така те все още са на работа и имат достъп до структурите на ИААА, което означава, че могат да извършат друго престъпление. В мотивите си съдът посочи и силното медийно и обществено мнение по случая. 

Според прокурор Елена Зиновиева, ако на Георгиев бъде постановена по-лека мярка за неотклонение, има опасност да извърши друго престъпление. Освен това неговото деяние е с висока степен на обществена опасност. Относно Борисов, прокурорът каза, че единият от шофьорите е свидетелствал, че обвиняемият го е насочил към банкомат, откъдето да изтегли пари, които да му даде. В противен случай е щял да го глоби.

Служителите на ДАИ искали подкупи с Гугъл преводач

Прокурор Зиновиева посочи, че има опасност Борисов също да извърши друго престъпление, както и че престъплението е с висока степен на обществена опасност, тъй като е извършено с много усилия от негова страна. Тя поиска Борисов и Георгиев за останат за постоянно в ареста, тъй като има и обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени.

Според адвокат Емануил Йорданов по делото няма данни да е имало проблем с тахо шайбите на някой от камионите. Следователно няма за какво да се налага глоба на шофьорите и логично няма за какво да се поиска подкуп. Той допълни, че това производство е поредната илюстрация на някои прокурори да искат мярка "задържане под стража". Адвокат Йорданов каза също, че няма причина двамата да се укрият, тъй като имат постоянна работа и адрес. Няма и опасност да извършат друго престъпление, тъй като са с чисто съдебно минало.

Адвокат Йорданов коментира изказването на министър Караджов, че двамата служители са уволнени, като каза, че това отново обслужва обществения интерес, тъй като процедурата по уволнение на държавен служител трае около месец. Обвинението е превишено и скалъпено, каза адвокатът.

Ние не сме виждали третия свидетел, един от чуждите граждани. Не сме извършили престъпление, каза пред съда Георгиев. В последната си дума той допълни, че не е искал и не получавал подкуп никога. Шофьорите ни предложиха подкуп, ние го отказахме. Ако това е противозаконно, то ние сме виновни, заяви пред съда Борисов.

Той допълни, че по време на разпитите самите свидетели са мълчали, а преводачите само са говорели и това е било записвано като свидетелства. Освен това и тримата преводачи на тримата разпитвани са говорели едно и също. Борисов попита риторично защо не са подали същия ден или на следващия. Той добави, че те не са подали сигнал, че са им предлагали подкуп, понеже са били наясно кои са тези шофьори и чия техника превозват и не са искали да си създадат проблеми. 

На няколко пъти в определението на съда се каза, че се мотивира със силната обществена и медийна реакция, посочи пред медиите след заседанието адвокат Йорданов, като причина подзащитните му да останат в ареста. Той допълни, че ако твърдяното от шофьорите е вярно, би се съгласил със съда, но се съмнява в показанията им. Адвокат Йорданов посочи, че е поискал кръвни експертизи на шофьорите, поради съмнения за употреба на наркотици, но те още не са назначени.

Източник: БТА, Марин Колев    
