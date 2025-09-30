До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

Л ипсата на комуникация на местните власти с хората от засегнатите от водната криза региони е един от проблемите, коментира на пресконференция министърът на регионалното развитие Иван Иванов.

Вчера с премиера Росен Желязков и вицепремиера Атанас Зафиров бяхме на място в Плевен да проведем разговори с институциите, с гражданите, беше обяснена посоката и действията, отбеляза министърът.

За Плевен, Долна Митрополия и околни населени места водоснабдяването е възстановено сутрин от 6:00 ч. до 10:00 ч. и вечер от 18:00 ч. до 22:00 ч., всеки ден, каза Иванов. На практика, времето за водоподаване се е увеличило с два часа дневно, което е резултат на усилията през изминалите седмици. Това е и стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен като темповете на работа остават високи, защото крайната цел е до края на годината да остане само нощен режим, заяви регионалният министър. Очакванията за отстраняването на авариите и доставяне на нови количества вода са реални, затова и вчера казахме, че не трябва да има никакво отпускане, допълни той. По думите му екипите на холдинга за водоснабдяване и канализация (ВиК) са направили много, включват се и екипи от цялата страна.

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени в сравнение с август и от 120 л/с в момента от тях постъпват 240 л/с във водопреносната мрежа на града, каза Иванов.

В експлоатация е пуснат и реконструираният Ясенски канал, в който се влива вода от река Дъбнишка бара и съответно оводнява рововете, които захранват водоизточниците на Плевен, като очакванията са добиваните водни количества да достигнат 320 л/с на фона на намаляващите количества вода, които постъпват по водопровода Черни Осъм, каза още Иван Иванов. Според него трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва този водопровод, но това е въпрос на дискусия със засегнатите страни. Ако има желание, може да се пристъпи и към изграждане на язовир Черни Осъм, добави министърът. След увеличеното подхранване на шахтовите кладенци, във водопроводната система на Плевен влизат около 40 л/с, допълнително осигурени в резултат на усилията, добави той. По думите му обаче за трайно решаване на кризата трябва да бъде реализиран целият ресурс от мерки, който правителството предлага.

Насаждане на страх са спекулациите, че Велико Търново ще остане без вода, каза още министър Иванов.

