България

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

30 септември 2025, 15:34
До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата
Източник: БТА

Л ипсата на комуникация на местните власти с хората от засегнатите от водната криза региони е един от проблемите, коментира на пресконференция министърът на регионалното развитие Иван Иванов. 

Вчера с премиера Росен Желязков и вицепремиера Атанас Зафиров бяхме на място в Плевен да проведем разговори с институциите, с гражданите, беше обяснена посоката и действията, отбеляза министърът. 

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

За Плевен, Долна Митрополия и околни населени места водоснабдяването е възстановено сутрин от 6:00 ч. до 10:00 ч. и вечер от 18:00 ч. до 22:00 ч., всеки ден, каза Иванов. На практика, времето за водоподаване се е увеличило с два часа дневно, което е резултат на усилията през изминалите седмици. Това е и стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен като темповете на работа остават високи, защото крайната цел е до края на годината да остане само нощен режим, заяви регионалният министър. Очакванията за отстраняването на авариите и доставяне на нови количества вода са реални, затова и вчера казахме, че не трябва да има никакво отпускане, допълни той. По думите му екипите на холдинга за водоснабдяване и канализация (ВиК) са направили много, включват се и екипи от цялата страна. 

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени в сравнение с август и от 120 л/с в момента от тях постъпват 240 л/с във водопреносната мрежа на града, каза Иванов. 

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

В експлоатация е пуснат и реконструираният Ясенски канал, в който се влива вода от река Дъбнишка бара и съответно оводнява рововете, които захранват водоизточниците на Плевен, като очакванията са добиваните водни количества да достигнат 320 л/с на фона на намаляващите количества вода, които постъпват по водопровода Черни Осъм, каза още Иван Иванов. Според него трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва този водопровод, но това е въпрос на дискусия със засегнатите страни. Ако има желание, може да се пристъпи и към изграждане на язовир Черни Осъм, добави министърът. След увеличеното подхранване на шахтовите кладенци, във водопроводната система на Плевен влизат около 40 л/с, допълнително осигурени в резултат на усилията, добави той. По думите му обаче за трайно решаване на кризата трябва да бъде реализиран целият ресурс от мерки, който правителството предлага.

Насаждане на страх са спекулациите, че Велико Търново ще остане без вода, каза още министър Иванов.

Това е стъпка към стабилизиране на ситуацията в Плевен, до края на годината да остане само нощен режим, защото очакванията за запушване на авариите и доставяне на ново количество вода са реални. Продължава подмяната на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Трябва да се търси устойчив водоизточник, който да захранва този водопровд, но това е въпрос на дискукия с местната власт, ако са съгласни, може да се построи яз. Черни Осъм, каза Иванов.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Плевен вода
Последвайте ни
КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 18 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 16 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 18 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 42 минути

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Любопитно Преди 48 минути

Джеймс Дийн умира на 30 септември 1955 г. на 24-годишна възраст

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 1 час

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Турски рибари откриха украински дрон в Черно море

Свят Преди 2 часа

Констатирано е, че плавателният съд е дрон от серията Magura V5

<p>Уролог: Не подценявайте проблема с уринирането</p>

Уролог разкрива: Защо не можете да уринирате и кога е спешно?

Свят Преди 2 часа

При някои симптоми незабавно трябва да отидете в болница

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Украйна свали руски хеликоптер Ми-8 за милиони с дрон

Свят Преди 2 часа

Уникална операция край Котляривка свали боен Ми-8 на стойност над $10 милиона

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

Съдът оправда изцяло прокурор Константин Сулев

България Преди 2 часа

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест пред горната инстанция

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Кремъл: Мнозина в Одеска и Николаевска област искат да свържат съдбата си с Русия

Свят Преди 2 часа

Песков добави, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността

<p>Дори малко алкохол увеличава риска от деменция</p>

Проучване: Дори малко алкохол увеличава риска от деменция

Свят Преди 2 часа

За хората с по-малък генетичен риск от Алцхаймер често зависи „кога“ и „как“ пият

Снимката е архивна

4 загинали, включително 3 деца, при пожар по време на рожден ден в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Четирима души, включително 1-годишно бебе, 4-годишно дете и 17-годишен младеж, загинаха, след като огън обхвана къща по време на рожден ден в Лебанон

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

"Да, България" предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери

България Преди 2 часа

Това съобщи във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Обявиха продължението на „Семейство Симпсън“ на големия екран

Любопитно Преди 3 часа

Семейството ще се завърне в киносалоните след 20-годишна пауза

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

От Ози Озбърн до папа Франциск: Личностите, които загубихме през 2025

Любопитно Преди 3 часа

Ето кои забележителни личности ни напуснаха тази година

След гонка с полицията в Гърция - хванаха българин, превозвал мигранти

След гонка с полицията в Гърция - хванаха българин, превозвал мигранти

България Преди 3 часа

Българин е арестуван в Северна Гърция с мигранти в багажника

<p>Възраждането на &bdquo;глупавите&ldquo; телефони</p>

Възраждането на „глупавите“ телефони: Защо хората се отказват от смартфоните?

Технологии Преди 3 часа

„Проблемът не е в устройството, а в бизнес модела: икономиката на вниманието“

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пловдив - Левски, изненади в състава на "сините"

Gong.bg

Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg