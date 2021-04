Какво не знаем за най-тъжния ден за християните – Разпети Петък

Р азпети петък е сред най-важните дати в християнския календар. На този ден Христос е разпънат на кръст и умира, за да изкупи греховете на човечеството. По тази причина не е никак изненадващо, че именно кръстът се превръща в основен символ на християнството – независимо, че всъщност представлява популярен метод за мъчения и екзекуции в Древен Рим. Тези жестоки наказания са отменени от Константин Велики, останал в историята като императора, разрешил на християните да практикуват своята религия.

Знаете ли кое е най-ранното изображение, наподобяващо разпятие? Отговорът може да ви изненада. Става въпрос за т. нар. Алаксаменос графито – подигравателно изображение от края на втори век, издълбано в стената на сграда на Палатинския хълм в Рим. То представлява човешка фигура с глава на магаре, разпъната на кръст. Под него пък има надпис: „Алаксаменос почита своя Бог“. В следващите редове може да се запознаете с още любопитни подробности, свързани с историческите факти зад Разпети петък.

Размирната Юдея

Когато става въпрос за реалните исторически събития, стоящи зад библейските текстове, не бива да забравяме една важна подробност – по времето на Исус, Юдея е била римска провинция от едва две десетилетия. Напрежението между евреите и римската власт било високо, а повечето местни жители по-скоро очаквали пристигането на политически, а не на духовен месия. Те открито подкрепяли избухването на въстание и обявяването на Юдея за независима област. Затова появата на личност като Христос, твърдящ, че може да прави чудеса и говорещ за Кралството Небесно, привлякла голямо внимание. Той обединил много хора около себе си, с което си създал и влиятелни врагове, подкопавайки властта както на римските управници, така и на еврейските първосвещеници.

Graffiti or homage? Three-dimensional imaging has shed light on thousands of mysterious crosses etched on the walls of Jerusalem’s Church of the Holy Sepulchre, revered in Christian tradition as the site of Jesus’s crucifixion and burial https://t.co/hAHYS2aV4R pic.twitter.com/3BYwNa1nwo