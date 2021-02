Християнството, което не познаваме

С близо 2,4 млрд. последователи – или около една трета от световното население, християнството е безспорен лидер в класацията на най-разпространените религии. Въпреки своята популярност, то крие някои малко известни факти, които със сигурност ще ви изненадат. Ето част от тях:

Първата страна, приела християнството за своя официална религия, е Армения. Това станало през 301 г. по решение на цар Тиридат III. По този начин той искал да се разграничи от сасанидски Иран, който се стремял да подчини Армения.

Echmiadzin Journal: Armenian Church, Survivor of the Ages, Faces Modern Hurdles http://t.co/CO8edHZt85

Папа Пий II бил начело на Римокатолическата църква в периода между 19 август 1458 г. и 14 август 1464 г. Преди да встъпи в тази висока длъжност, той написал еротичния роман „Историята на двама влюбени“. Книгата се превърнала в истински бестселър и се радвала на завидна популярност в цяла Европа.

Князът на Киевска Рус Владимир I Велики остава в историята като човекът, покръстил Русия. Една от легендите, свързани с неговото име, гласи, че той отказал да приеме исляма заради забраната да се консумира алкохол. Пред мюсюлмански емисари князът дори отбелязал: „Пиенето е щастие за всички руснаци. Не можем да съществуваме без това удоволствие“.

Vladimir the Great statue unveiled by Putin in Moscow https://t.co/Txc3j4ENWe

„Помогни си сам, за да ти помогне и Господ“ е един от най-често използваните библейски цитати. Всъщност, подобно изречение не присъства в свещената за християните книга. Смята се, че фразата е използвана за пръв път през 17 в. от британския политик Алджернон Сидни, а Бенджамин Франклин – един от основателите на САЩ, допринася за нейното популяризиране.

През 1631 г. огромно количество копия на Библията, издадени в Англия, били иззети и изгорени. Причината била допусната печатна грешка – в тези издания седмата божа заповед гласяла „Прелюбодействай“ („Не“-то било изпуснато). По тази причина те останали в историята с името „Злата Библия“ или „Библията на грешниците“.

The rare 'Sinners' Bible' currently up for sale contains an unholy typo https://t.co/wdZWjSZDRi