Любопитно

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

30 септември 2025, 17:18
Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години

Смъртта на Джеймс Дийн: Истината за катастрофата, която отне живота на идола преди 70 години
Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother

Положителен тест за бременност ще разтърси Къщата на Big Brother
Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)
Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”

Суровият Изолатор отново отвори врати в “Игри на волята”
Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)

Мути от Big Brother: Открих исляма след отвращение от поп фолк индустрията! (ВИДЕО)
Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество

Поп-фолк певицата Кати: Хората ме мислеха за някакво божество
Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер
Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Владо Николов: Няма по-голямо щастие за един родител от това децата му да го задминат

Н ов заплетен капитански сблъсък очаква лидерите на Завоевателите, Лечителите и Феномените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като вчера стана ясно, че Изолаторът ще замени Брега на отчаянието, днес Арената на “Игри на волята” ще поднесе поредна изненада за участниците, а след края на съревнованието съдбата на племената няма да бъде същата.

Източник: NOVA

За напрегната битка на бойното поле ще излязат и бедстващите изгнаници на Блатото, които ще се изправят един срещу друг в ожесточена надпревара за място във Войната на племената. Дали победата ще бъде грабната от някои от новодошлите - д-р Коеджикова и Недялко, или пък ще се озове в ръцете на някой от оригиналните членове на Победителите?

Източник: NOVA

Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Последвайте ни

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Китай с исторически пробив: Изпрати екипаж под ледената покривка на Арктика

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 21 часа
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 19 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 21 часа

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 1 час

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Свят Преди 2 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 2 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 2 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любопитно Преди 2 часа

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 2 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 3 часа

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

Бивш военен осъди прокуратурата за 50 000 лева

България Преди 3 часа

Петров е сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене

<p>MrBeast завърза мъж в горяща сграда за 500 000 долара</p>

MrBeast защити скандално видео: "Би ли рискувал живота си за 500 000 долара"

Свят Преди 3 часа

"Отнасям се към безопасността по-сериозно, отколкото можете да си представите"

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Свят Преди 3 часа

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата

<p>Съдът отложи делото&nbsp;за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе</p>

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

България Преди 3 часа

Любенов е обвинен за катастрофата, при която загина френски гражданин

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

До края на годината Плевен трябва да остане само на нощен режим на водата

България Преди 3 часа

Водните количества, добивани от регионалните водоизточници в Долна Метрополия, като кладенци са удвоени

<p>Магнитните бури увеличават риска от инфаркти</p>

Изследване: Магнитните бури увеличават риска от инфаркти

Свят Преди 4 часа

НАСА обяви, че Слънцето официално е достигнало слънчевия максимум – върхът на активността в своя 11-годишен цикъл

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Полша задържа украинец за взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 4 часа

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес на романтична разходка из Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

Двойката беше видяна щастлива и влюбена, докато се разхождаше из италианския град

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове, силни ветрове и сняг на 2-3 октомври

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Асен Митков бе заменен заради контузия

Gong.bg

Да върнем лентата назад: Националите си припомниха най-добрите моменти от Филипините

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg