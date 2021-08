Между религията и фалшивите новини – как се злоупотребява с вярата на хората

Р ейчъл Уайтман е библиотекарка, работеща в университета „Конкордия“ в Сейнт Пол, Минесота. Тя редовно посещава една от местните църкви, а в свободното си време организира курсове, посветени на борбата с фалшивите новини.

Уайтман решила да се захване с това, след като забелязала колко много хора, с които се среща във въпросната църква, започнали да споделят материали със съмнително съдържание и да обсъждат различни конспиративни теории.

„Помня как един ден нашият пастор каза, че трябва да сме много внимателни, когато става въпрос за информацията, която споделяме. Тогава разбрах, че има сериозен проблем и аз съм длъжна да направя нещо“, споделя тя.

One of our stellar librarians, Rachel Wightman, was featured on MPR this morning in a story focusing on how to spot and stop the spread of disinformation online and being a smart consumer of information. Take a listen!



Congrats, Rachel!https://t.co/8eCDlCJDwI — CSP Library (@csplibrary) October 27, 2020

Първият курс бил проведен в началото на миналата година. Днес Рейчъл Уайтман е затрупана от покани от църкви в различни части на САЩ, които искат тя да им гостува, за да организира такова събитие.

Това изобщо не е случайно

– през последната година някои християнски общности се превърнаха в своеобразни развъдници на конспиративни теории, свързани с пандемията от COVID-19.

Проведено наскоро социологическо проучване разкри, че близо половината от белите евангелисти в САЩ са скептични по отношение на ваксините срещу опасната болест или дори смятат, че те представляват опасност за здравето. Друго проучване, извършено от организацията Lifeway Research, показва, че 45 процента от протестантските пастори са чували поне веднъж как вярващи защитават някоя конспиративна теория.

„Като библиотекарка, на мен ми се налага да работя с голямо количество информация всеки ден. Знам колко объркващо може да е това. През последната година всички ние бяхме подложени на огромен стрес и затова смятам, че е много важно да се успокоим и поне да се опитаме да погледнем по един обективен начин на ситуацията, в която се намираме“, споделя Уайтман.

В нейните курсове тя обръща специално внимание на начините, по които може да бъде проверявана достоверността на статии, снимки и видеоклипове, както и на подхода към онези хора, които споделят фалшиви новини и конспиративни теории в социалните мрежи. Уайтман добавя, че по време на курсовете тя винаги се стреми да бъде „политически неутрална“.

"They had convinced themselves that they knew the truth and that we had been brainwashed"



A woman is begging that fake Covid news sites are shut down as her parents have been sucked into conspiracy theories https://t.co/jcwpwixbZ3 — BBC News (UK) (@BBCNews) August 6, 2021

Д-р Кристофър Дъглас от университета във Виктория е експерт по въпросите на християнската литература и история. Според него, провеждането на подобни курсове в нашето съвремие е от огромна важност.

„В известна степен, дезинформацията е неделима част от т. нар. бели евангелистки църкви. Те често не признават както научните постижения, така и журналистиката. Нека не забравяме, че пътят от отричането на еволюцията до твърденията, че ваксините срещу COVID-19 са вредни, е много кратък“, казва той.

Пандемията и президентските избори в САЩ през 2020 г. са изострили проблема, тъй като мнозина смятат, че техните политически опоненти се опитват да „унищожат християнска Америка и да отнемат религиозната им свобода“, добавя д-р Дъглас.

Проблемът далеч не засяга само САЩ.

Андрю Дайър, който е пастор в църква в Лондон, разказва, че според някои вярващи, с които той е разговарял, ваксините срещу COVID-19 са „белега на звяра“ и предвещават края на света.

„Фалшивите новини днес са навсякъде и не подминават нашата вяра. За съжаление, сензациите се продават най-лесно, дори и на християнския пазар“, отбелязва пастор Дайър. Той добавя, че се опитал да разбере кой е първоизточника на тези твърдения, но безуспешно.

Overconfident of spotting fake news? If so, you may be more likely to fall victim https://t.co/xlwIB6455H — Guardian news (@guardiannews) May 31, 2021

„Хората постоянно търсят отговори на въпросите, които ги вълнуват, в интернет. Често те не преценяват правилно кои източници на информация са достоверни и кои – не. Проблемът става още по-сериозен, ако бъдат намесени и някои теми, свързани с религията. Дори споделена само веднъж, една фалшива новина може да предизвика ефекта на доминото“, отбелязва на свой ред комуникационният експерт Марина Шелтън.

Тя цитира социологическо проучване, проведено от института „Пю“, според което 64 процента от хората смятат, че социалните мрежи като Facebook и Twitter имат негативно въздействие върху съвременното общество. Като най-сериозен проблем те посочват именно лесното разпространяване на невярна информация.

Кой всъщност използва религията, за да разпространява фалшиви новини?

Изследване на експерта по американска история и литература Кристофър Дъглас от университета във Виктория, Канада се опитва да даде отговор на този на въпрос. Според него, в повечето случаи става въпрос за „политически играчи“, искащи да окажат влияние върху общественото мнение.

Дъглас смята, че проблемът е по-сериозен в САЩ, отколкото в Европа, а дезинформацията циркулира основно сред хората, споделящи консервативните възгледи на Републиканската партия.

Фалшиви новини като „Папата подкрепи Доналд Тръмп“ и „Демократите ръководят сатанинска мрежа за трафик на деца“ например са били споделени стотици хиляди пъти. Подобни твърдения могат да бъдат мощно оръжие в ръцете на някои политици, с помощта на което те не просто привличат избиратели, но и нанасят сериозни щети по имиджа на опонентите си.

#SummerReview: In June, France announced it will launch an agency to combat foreign disinformation & fake news, less than a year before its next presidential election, while German authorities are also on high alert ahead of September's parliamentary vote.https://t.co/AehGYVaing — EURACTIV (@EURACTIV) August 6, 2021

Ситуацията в Европа не е по-различна.

В страни като Франция, Германия и Холандия постоянно се появяват фалшиви новини за някои политици (например „Ангела Меркел си направи селфи с един от извършителите на атентатите в Брюксел“ и „Еманюел Макрон получава пари от радикални ислямисти“). Целта е те да бъдат злепоставени и заклеймени като противници на патриотизма и християнската вяра.

Според Дъглас, много по-малко хора в Европа, отколкото в САЩ, попадат в капана на фалшивите новини. Това се дължи както на по-голямото доверие в традиционните медии, така и на езиковото разнообразие на Стария континент. „Текст, създаден на нидерландски език, сравнително трудно ще стане популярен в Италия например“, отбелязва Дъглас.

„Трябва да не забравяме, че не всичко в интернет, за което се твърди, че е християнско, всъщност е такова“, подчертава пастор Дайър. Според него, социалните мрежи могат да бъдат изключително полезни, стига да не се злоупотребява с тях. „Моят съвет е прост - не споделяйте слухове, конспиративни теории или новини от непроверени източници. Те могат да бъдат опасни и да навредят на много хора“, добавя той.

Вижте още:

Най-странните религии, за които може би не сте чували

Кой наистина е написал Корана