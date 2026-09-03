България

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Петрова заяви, че ще продължи да снима незаконната сеч в Пирин и да защитава местните жители

3 септември 2026, 17:44
Гергана Петрова
Гергана Петрова   
Източник: NOVA
  • Гергана Петрова обвини МВР в опит да я сплаши и заяви, че ще продължи да защитава жители на Струмяни и да сигнализира за незаконна сеч и нарушения.
  • Тя реагира на твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че преди години е била задържана за поръчителство на убийство, като заяви, че не се страхува от нови арести.
  • Петрова придоби публичност след задържането си по време на посещението на премиера Румен Радев в наводнената Струмяни, което предизвика обществено недоволство и доведе до отстраняването на директора на ОДМВР-Благоевград.

„Ринах кал, а ме арестуваха“: Гергана Петрова с остър разказ за задържането си в Струмяни

Гражданският активист Гергана Петрова обвини МВР, че се опитва да я смаже и обеща да продължи своята борба като показва на хората безобразията в Община Струмяни.

„Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да де, ама няма да стане“, заяви Петрова във видео, разпространено в профила си в социалната мрежа. Така тя отговори на обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев, който съобщи, че тя е била задържана преди години за поръчителство на убийство.

„Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна незаконното ВиК Благоевград от Община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук“, каза Петрова.

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В края на видеото тя посочи своята кола, на задното стъкло има два портрета. 

„Това е моята кола. Левски ме пази и Яне ме пази. Разбрахте ли! И Господ!“, добави Петрова.

Нейното име нашумя миналия петък по време на посещението на премиера Румен Радев в засегнатата от наводнение Община Струмяни. Тогава Петрова беше задържана от полицията без видима причина, което предизвика вълна от възмущение в българското общество. Нейното задържане стана причина по-късно за отстраняването на директора на МВР Благоевград.

Източник: БГНЕС    
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