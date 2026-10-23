Любопитно

Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

Американски предприемач плати огромното постижение за червения потник на Чикаго Булс с номер 23

Александър Костадинов Александър Костадинов

23 октомври 2026, 14:23
Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин

Синя коса и пиърсинги: Ким Кардашиян се преобрази в 13-годишната си дъщеря Норт за Хелоуин
657 продукта кандидатстват за място сред 50 Best Products From Bulgaria

657 продукта кандидатстват за място сред 50 Best Products From Bulgaria
Принц Хари най-накрая разкри защо той и Меган са решили да се върнат в Англия сега: „Не е нещо, което сме планирали“

Принц Хари най-накрая разкри защо той и Меган са решили да се върнат в Англия сега: „Не е нещо, което сме планирали“
4400 диаманта и цена от $50 млн.: Как е изработен най-скъпият сутиен в историята

4400 диаманта и цена от $50 млн.: Как е изработен най-скъпият сутиен в историята
Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”
Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона

Убийство или небрежност? 12 години затвор грозят неврохирурга на Марадона
Нова тежка загуба заличи племето на Вулканите от “Игри на волята”

Нова тежка загуба заличи племето на Вулканите от “Игри на волята”
След 7 години строеж: Роджър Федерер най-накрая се нанесе в имението за десетки милиони

След 7 години строеж: Роджър Федерер най-накрая се нанесе в имението за десетки милиони
  • Екип на Майкъл Джордан от финалите през 1998 г. постави нов ценови рекорд за баскетболен сувенир.
  • Червеният потник на "Чикаго Булс" от втория мач срещу "Юта Джаз" бе продаден на търг за рекордна сума.
  • Сделката подобрява постижение от миналия месец, когато друг негов потник от същата серия постави предишния рекорд.

Емблематичната бяла ръкавица на Майкъл Джексън отиде на търг за $50 хил.

Екипът на Майкъл Джордън, носен във финалите на Националната баскетболна асоциация през 1998 г., беше продаден за рекорд сума, с което надмина предишното постижение, поставено през миналия месец.

Американски предприемач от сферата на недвижимите имоти плати сумата за червения потник на Чикаго Булс с легендарния номер 23 на Джордън, който баскетболистът носи във втория мач във финалната серия срещу Юта Джаз. Според аукционната къща това е най-високата цена, плащана някога за баскетболен сувенир.

Въпреки това рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде бейзболният екип на Бейб Рут за Ню Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за 24,12 милиона долара през 2024 година.

През миналия месец друг потник на Джордън от финалите през същата година, но от третия мач срещу Юта, беше продаден за 12,26 милиона, с което бе поставен рекорд, който вече е подобрен.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Василена Г. Василева
Майкъл Джордан Чикаго Булс Търг Рекордна цена Баскетболен потник Финали 1998 Спортни сувенири НБА Бейб Рут Майкъл Джексън
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кървава драма във „Връбница“: Пребиха до смърт мъж в София

Кървава драма във „Връбница“: Пребиха до смърт мъж в София

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

Тайната на Чернобил след 40 години: Учени откриха нещо неочаквано в радиоактивния прах

След проблемите със Starlink: Украйна прави собствена сателитна мрежа с финландски гиганти

След проблемите със Starlink: Украйна прави собствена сателитна мрежа с финландски гиганти

Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 15 часа
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 16 часа
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 19 часа
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Топли дол

Ограничават движението по магистрала "Хемус" заради ремонта на тунел "Топли дол"

България Преди 14 минути

За да се облекчи трафикът, се въвеждат конкретни ограничения за превозните средства над 12 тона

Феновете на Vivacom GAME ON подкрепиха любимите си отбори с над 1,5 милиона изигравания на мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“

Феновете на Vivacom GAME ON подкрепиха любимите си отбори с над 1,5 милиона изигравания на мобилната игра „Кало Змея: Гръм & Run“

Любопитно Преди 24 минути

След оспорвана битка титлата Fiber CHAMP 2026 спечели отборът на Kriskata

Евростат: България остава на първо място по доходно неравенство в ЕС през 2025 г.

Евростат: България остава на първо място по доходно неравенство в ЕС през 2025 г.

България Преди 33 минути

Дори при значителен спад на риска от бедност, страната ни продължава да води негативната класация с коефициент на Джини от 37,7 за 2025 г.

Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

Мащабна размяна: Русия и Украйна освободиха общо 540 военнопленници

Свят Преди 53 минути

Мащабната хуманитарна операция е сред най-големите от началото на годината и идва ден след като двете страни размениха и телата на загинали войници

Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Москва предупреди Виена след изгонването на руските дипломати: Ще последва реакция

Свят Преди 1 час

Заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински предупреди за реципрочни мерки срещу Виена след отстраняването на руските представители

Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

Семейна тайна, люто предизвикателство и носия на сто години в „Спомени с вкус“

Любопитно Преди 1 час

Инфлуенсърката София Нейчева гостува на Изи тази събота от 17:00 ч. по NOVA

<p>Кремъл обяви кога и къде се подновяват преговорите за войната в Украйна</p>

След мисията на Уиткоф: Москва и Киев подновяват мирния диалог през ноември

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че домакин на тристранните разговори се очаква да бъде столицата на ОАЕ, а Владимир Путин настоява за трайно мирно споразумение

тец Бобов дол

Окончателно: ТЕЦ „Бобов дол“ ще плати над 286 000 евро глоби за замърсяване на въздуха

България Преди 1 час

Административният съд в Кюстендил окончателно потвърди наказателните постановления от РИОСВ – София заради неконтролирани емисии във въздуха и системно неизпълнение на комплексното разрешително

ДСБ подкрепи искането за оставка на председателя на парламента Михаела Доцова

ДСБ подкрепи искането за оставка на председателя на парламента Михаела Доцова

България Преди 1 час

Демократическата формация настоява лидерът на управляващата партия Румен Радев в прав текст да поиска оттеглянето на шефа на парламента след скандала пред централата на „Прогресивна България“

Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Две оспорвани индивидуални битки променят хода на голямата игра

Schneider Electric помага на Progress Software да централизира управлението на ИТ инфраструктура от няколко локации

Schneider Electric помага на Progress Software да централизира управлението на ИТ инфраструктура от няколко локации

Любопитно Преди 1 час

Решението IT Expert на Schneider Electric обединява София, Ротердам, Лимерик и Хайдерабат в обща система за мониторинг и наблюдение

<p>Кървава стрелба в предградие на Париж</p>

Кървава стрелба в предградие на Париж, намеси се антитерористичната прокуратура

Свят Преди 2 часа

Стрелецът е открил огън от автомобил в района на град Трап и е бил арестуван. Френската антитерористична прокуратура е уведомена за инцидента

Снимката е илюстративна

Шах и мат за рака? Персонализираните ваксини носят надежда за милиони пациенти

Любопитно Преди 2 часа

Новият подход е насочен към онкологично болни пациенти, чийто тумор вече е бил отстранен чрез хирургична операция

<p>Смъртоносни дози метадон:&nbsp;Украинска тийнейджърка е обвинена, че е отровила войници по поръчка на Русия</p>

17-годишна украинка е заподозряна, че е отровила войници по поръчка на Русия

Свят Преди 2 часа

Разследващите твърдят, че тийнейджърката се свързвала с военни чрез Telegram и действала по указания на руската Федерална служба за сигурност

СБЖ

СБЖ осъди инцидента със Соня Колтуклиева и поиска защита за журналистите

България Преди 2 часа

Съюзът определи реакцията на служителя на НСО като непремерена и отново настоя за законодателни промени в защита на журналистическите права и свободата на словото

Нови данъци за мощните коли и промени при ваучерите за храна: Какво предвижда пакетът за 2027 г.

Нови данъци за мощните коли и промени при ваучерите за храна: Какво предвижда пакетът за 2027 г.

България Преди 2 часа

Пакетът предвижда поетапно повишаване на прага за регистрация по ДДС до 75 000 евро, акциз за автомобили с мощност над 250 киловата и мерки срещу данъчните измами

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето за изборите?

sinoptik.bg
1

Измериха с точност височината на Кадемлийското пръскало

sinoptik.bg

Грижа за сърцето навреме: малките стъпки с голямо значение

Edna.bg

Страховита нова територия става част от “Игри на волята” тази вечер

Edna.bg

Жестоко убийство в София: Мъж е пребит до смърт, има задържан

Nova.bg

Кораб потъна в Черно море край Румъния след атака с дрон, има загинал и изчезнали моряци (ВИДЕО)

Nova.bg