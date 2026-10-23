Екип на Майкъл Джордън от финалите през 1998 г. беше продаден за рекордна сума

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Екип на Майкъл Джордан от финалите през 1998 г. постави нов ценови рекорд за баскетболен сувенир.

Червеният потник на "Чикаго Булс" от втория мач срещу "Юта Джаз" бе продаден на търг за рекордна сума.

Сделката подобрява постижение от миналия месец, когато друг негов потник от същата серия постави предишния рекорд.

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Екипът на Майкъл Джордън, носен във финалите на Националната баскетболна асоциация през 1998 г., беше продаден за рекорд сума, с което надмина предишното постижение, поставено през миналия месец.

Американски предприемач от сферата на недвижимите имоти плати сумата за червения потник на Чикаго Булс с легендарния номер 23 на Джордън, който баскетболистът носи във втория мач във финалната серия срещу Юта Джаз. Според аукционната къща това е най-високата цена, плащана някога за баскетболен сувенир.

Въпреки това рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде бейзболният екип на Бейб Рут за Ню Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за 24,12 милиона долара през 2024 година.

През миналия месец друг потник на Джордън от финалите през същата година, но от третия мач срещу Юта, беше продаден за 12,26 милиона, с което бе поставен рекорд, който вече е подобрен.