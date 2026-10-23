Унгария планира да изпълни критериите за еврозоната до 2030 година

Бюджетните планове на Унгария очертават амбицията на страната да изпълни условията за присъединяване към еврозоната до 2030 г., но пътят дотам е съпътстван от сериозни фискални предизвикателства. Според оценка на международната рейтингова агенция Fitch Ratings, публикувана на 22 октомври и цитирана от БГНЕС, макар целта да е ясна, нейното постигане ще изисква продължителни и трудни бюджетни ограничения.

В основата на стратегията стои проектобюджетът, представен от премиера Петер Мадяр. Планът предвижда агресивно намаляване на бюджетния дефицит, който трябва да спадне от очакваните 7,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) през тази година до 4,9% през 2027 г. Мерките за постигане на тази консолидация включват съкращаване на оперативните разходи на министерствата и държавните предприятия с поне 10%, прекратяване на временни предизборни мерки и увеличение на данъците.

Фискалната траектория и оценката на анализаторите

Правителствената прогноза залага на последователно свиване на дефицита и след 2027 г. – до 4% от БВП през 2028 г., 3,4% през 2029 г. и 2,8% през 2030 г. Именно достигането на прага под 3% е едно от ключовите Маастрихтски критерии за членство в еврозоната. Въпреки това, от Fitch Ratings предупреждават, че изпълнението на тези мерки ще бъде предизвикателство, особено предвид несигурността около част от очакваните икономии.

Прогнозата на самата рейтингова агенция е за малко по-висок дефицит от 5,4% през 2027 г., макар и тя да очаква той да спадне под 3% до края на десетилетието. Същевременно се очаква държавният дълг да достигне 77,7% от БВП в периода 2027–2028 г., което също остава важен показател за икономическата стабилност на страната.

Икономически растеж и европейско финансиране

За да подкрепи фискалната си програма, правителството разчита на стабилен икономически растеж. Прогнозите са за ръст от 2,4% през 2027 г. и над 3% годишно до 2030 г. Този растеж се очаква да бъде подкрепен както от инвестиции, така и от европейското финансиране. Наскоро Европейският съюз размрази 4,2 милиарда евро за Унгария, които са част от по-широко споразумение на стойност 16,4 милиарда евро, което дава важен тласък на икономиката.

Отвъд бюджета: Пълният списък с изисквания

Изпълнението на бюджетните цели обаче е само една от стъпките към приемането на единната валута. Анализаторите подчертават, че Унгария трябва да покрие и останалите Маастрихтски критерии, свързани с инфлацията, дългосрочните лихвени проценти и валутната стабилност. Последното изисква страната да се присъедини към валутния механизъм ERM II и да остане в него за задължителен двугодишен период без сериозни отклонения.

В този контекст, консултантската компания Eurasia Group предлага една по-дългосрочна перспектива. Според техния анализ, ако Унгария се присъедини към ERM II през 2030 г., тя би могла реално да приеме еврото през 2032 г. след изтичането на задължителния двугодишен период. Това показва, че дори при успешно изпълнение на фискалния план, процесът по пълна интеграция в еврозоната има своя собствена времева рамка и специфични изисквания.