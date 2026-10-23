България

СБЖ осъди инцидента със Соня Колтуклиева и поиска защита за журналистите

Съюзът определи реакцията на служителя на НСО като непремерена и отново настоя за законодателни промени в защита на журналистическите права и свободата на словото

23 октомври 2026, 13:58
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  • СБЖ осъди действията на служител на НСО, който блъсна журналистката Соня Колтуклиева, и настоя за защита на журналистическите права.
  • Съюзът подчерта, че журналистката е нарушила правилата за сигурност, но реакцията на охранителя е била прекомерна, а пострадалата е останала без помощ.
  • НСО проверява случая, по който е образувано досъдебно производство; СБЖ подготвя отново законодателни предложения за защита на свободата на словото.

СЕМ с остра реакция след случая „Колтуклиева“

Съюзът на българските журналисти (СБЖ) осъди инцидента, при който служител на Националната служба за охрана (НСО) блъсна на земята журналистката Соня Колтуклиева. Съюзът отново настоява за законодателни промени в защита на журналистическите права, журналистическия труд и свободата на словото. Това се посочва в позиция на председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова, публикувана на сайта на съюза.

От там определят случилото се като възмутително и отбелязват, че никой от кортежа не е помогнал на пострадалата журналистка. Според позицията правата и сигурността на журналистите, както и техният професионален труд, трябва винаги да бъдат зачитани и защитени, включително със законови мерки.

Същевременно от СБЖ подчертават, че журналистите също имат задължение да спазват законите и да се придържат към професионалните и етичните норми.

Преди десет години Съюзът е внесъл в Народното събрание предложения за законодателни промени, насочени към защитата на журналистическите права и свободата на словото. Според СБЖ нито един от парламентарните състави оттогава не е разгледал предложенията. В момента с помощта на юридически екип организацията подготвя актуализиран вариант на инициативите, който ще бъде представен отново.

В позицията се припомня, че през годините СБЖ е изразявал подкрепа за журналисти, които са били уволнявани, заплашвани или възпрепятствани да упражняват професията си. От съюза заявяват, че накърняването на свободата на изразяване и професионална реализация на един журналист засяга свободата на всички, независимо от различията между тях.

НСО почва проверка след клип с блъскане на журналистка

СБЖ отбелязва, че инцидентът със Соня Колтуклиева в ролята й на репортер на агенция ПИК, е възникнал, след като тя е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова в опит да я интервюира. Според позицията това е нарушение на правилата за сигурност, но реакцията на охранителя е била непремерена. От съюза определят като неприемливо и обстоятелството, че автомобилите от кортежа са потеглили, без да бъде оказана помощ на падналата жена, която по-късно е потърсила медицинска помощ.

От СБЖ отбелязват, че случаят е предизвикал силни политически реакции и коментари в социалните мрежи, засилени от предизборната обстановка. Според организацията обаче при публичните реакции фокусът се измества от защитата на журналиста към политически цели.

НСО почва проверка след клип с блъскане на журналистка

В позицията се припомня, че НСО е обявила незабавна и щателна проверка на случая и готовност за предприемане на най-строги мерки при установяване на нарушения. От съюза цитират и позицията на президента Илияна Йотова, която определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна и настоя за изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

„Несъмнено спазването на законите е неотменимо задължение и на журналистите, призвани също така отговорно и етично да упражняват професията“, посочва СБЖ. Според организацията защитата на журналистическите права трябва да върви заедно със стриктното спазване на законовите норми, включително правилата за сигурност на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

От съюза пожелават на Соня Колтуклиева бързо възстановяване и заявяват, че очакват резултатите от проверката на НСО. Организацията отново настоява за обществена и медийна среда без посегателства срещу журналисти и със зачитане на законите от всички страни.

Членовете на Съвета за електронни медии Къдринка Къдринова и д-р Симона Велева също изразиха позициите си по-рано днес. Асоциацията на европейските журналисти разпространи позиция, в която настоява за отговорност „за бруталната употреба на физическа сила от страна на служител“.

Снощи от НСО съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка на инцидента между служител на службата и журналистката Соня Колтуклиева. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи Колтуклиева след посещение във Военно-окръжната прокуратура. Служителят на НСО, участвал в инцидента, беше изведен с белезници от сградата на прокуратурата и откаран от „Военна полиция“. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова, чийто охранител е участвал в инцидента, също посети Военната прокуратура, за да разговаря лично с журналистката, и изрази съжаление за случилото се.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: СБЖ    
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