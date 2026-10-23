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Хилари Суонк разкрива как успяла да скрие бременността си на 52 години

Хилари Суонк разкри как е опазила третата си бременност в тайна. Хората в родното ѝ градче запазили мълчание, а тя работила на терен до 17-ата седмица. Носителката на „Оскар“ сподели, че на тази възраст има много повече търпение за децата си

23 октомври 2026, 12:36
Хилари Суонк разкрива как успяла да скрие бременността си на 52 години
Източник: Getty Images

Х илари Суонк разкри как точно е опазила третата си бременност в тайна, след като изненада феновете си с вълнуващата новина на 15 октомври.

52-годишната актриса, която посрещна близнаците си Ая и Ом със съпруга си Филип Шнайдер през 2023 г., обясни, че е успяла да скрие бременността си благодарение на хората в родното си градче.

Запазване на бременността в тайна

„Живея в много малко градче. Това е градът, в който израснах, и всички там се отнасяха с такова уважение към личното ми пространство, че нищо не изтече“, каза тя в подкаста „Question Everything“.

„Очевидно не стоя у дома през цялото време. Работех до около 17-ата седмица от бременността, така че никой на снимачната площадка също не знаеше“, добавя тя.

Относно причината защо е избрала да не съобщава на света за бременността си по-рано, Хилари обясни, че е „доста потаен човек“ и е чувствала, че няма „никаква причина“ да споделя.

„И след това приехме този прекрасен закон за пелените и исках да се появя тук, така че си казах: „Ами, здравейте на всички и се запознайте с бебето в коремчето ми“, каза носителката на „Оскар“.

„Законът за пелените“ се отнася до законопроекта, който губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм подписа на 28 септември, изискващ производителите на детски пелени да разкриват всяка съставка, съдържаща се в опаковката.

Хилари обяви третата си бременност чрез мило видео в социалните мрежи и написа под клипа: „Много хора ме питаха какъв е следващият ми проект, този излиза през декември“.

Опитът на Хилари Суонк като по-възрастна майка

Хилари претърпя доста негативизъм за това, че е по-възрастна майка, както с тази бременност, така и когато посрещна близнаците си на 48 години.

Източник: Getty Images

„Има много негативни реакции, които жените получават за това, че имат деца на по-зряла възраст, но не и мъжете, което е интересно“, каза тя в „The Drew Barrymore Show“.

„Това беше подходящото време за мен. Не всичко се случва в нашето собствено време. Имаме идеи за графики за самите себе си, а забременяването не винаги е в нашия график, нали?“, заяви тя.

Брюнетката добави: „Можеш да се надяваш и да се молиш за определени неща, а нещата се случват тогава, когато трябва да се случат. Бях много развълнувана и това беше добро време за мен, защото чувствам, че имах тази кариера, която беше моето „бебе“, на което наистина исках да давам и да посвещавам времето си, без да го деля. A сега мога напълно да се посветя на децата си“, добави тя.

Хилари сподели, че сега е много по-търпелива с децата си, отколкото би била, докато се е опитвала да развива актьорската си кариера.

„Бях на 47, когато забременях, и имам чувството, че имам много повече търпение и съм свършила много лична работа върху себе си, за да бъда майката, която искам да бъда, докато през 20-те и 30-те ми години просто щеше да е различно“, каза тя пред People.

„Не мисля, че щях да имам търпението и благодатта, които се надявам, че мога да даря малко повече сега, както и самосъзнанието по различен начин, че вече не е нужно да се фокусирам върху себе си по начина, по който го правех тогава“, допълни тя.

Източник: Hello!    
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