След случая „Колтуклиева“: Шефът на НСО заяви готовност да подаде оставка

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Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

Началникът на НСО Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка, след като президентът Илияна Йотова я поиска.

Служители, участвали в инцидента със Соня Колтуклиева, ще бъдат отстранени до приключване на проверката.

При установена вина ще бъдат наложени дисциплинарни наказания.

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев заявява готовност да подаде оставка от заеманата длъжност, се посочва в прессъобщение от службата.

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Днес президентът Илияна Йотова заяви, че ще иска оставката на Тонев.

"В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година.

Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката.

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При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност", се посочва в пресинформацията.