17-годишна украинка е заподозряна, че е отровила войници по поръчка на Русия

Украинската полиция арестува 17-годишна девойка, заподозряна, че по поръчка на руската ФСС е изпращала на войници наркотици със смъртоносни дози метадон.

Двама украински военни са починали в Житомирска област, а полицията твърди, че е предотвратила смъртта на още четирима.

Заподозряната е заплашена от до 15 години затвор за съучастие в предумишлено убийство и трафик на незаконни вещества.

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Украинската полиция съобщи днес за ареста на 17-годишна тийнейджърка, заподозряна, че е отровила украински войници по поръчка на Русия, което е довело до смъртта на двама военни, предаде Франс прес.

Според разследващите младата жена изпращала по пощата наркотици, съдържащи "смъртоносни дози метадон", на войници, с които се свързвала чрез Телеграм, по указания на руската Федерална служба за сигурност (ФСС).

"Следвайки инструкциите на руския си поръчител, тя опаковала наркотици и ги изпращала по пощата, като посочвала фалшиви данни за изпращача", посочи полицията в социалните мрежи.

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"За това ѝ били обещани най-малко 5000 украински гривни", или около 100 евро, се добавя в съобщението.

След това набелязаните военни били насърчавани да употребяват тези вещества пред камера.

Двама от тях са починали в Житомирска област, западно от Киев, според полицията, която твърди също, че е предотвратила смъртта на още четирима войници.

Арестуваната в същия район млада жена е заплашена от затвор до 15 години за съучастие в предумишлено убийство, извършено от организирана престъпна група, и за трафик на незаконни вещества.

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"Не приемайте лекарства или други вещества, нито храна или напитки със съмнителен произход от хора, които не познавате добре", написа полицията.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г. украинските служби твърдят, че са започнали хиляди разследвания за сътрудничество с врага и редовно съобщават за арести на лица, заподозрени, че работят за Русия.

През 2023 г. Киев обвини Москва, че е отровила съпругата на Кирило Буданов, тогавашен шеф на украинското военно разузнаване, а понастоящем съветник на президента, отбелязва АФП.