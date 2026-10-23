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Отпечатано върху фигурите отпреди 2200 г.: Кой в действителност сътвори „Теракотената армия“?

Анализ на 2200-годишни пръстови отпечатъци по фигурите показа, че над половината от тях са на жени и деца. Изследването разкрива, че грандиозният императорски проект е построен с тежък, принудителен труд, окови и жестоко робство в Древен Китай

23 октомври 2026, 13:12
Отпечатано върху фигурите отпреди 2200 г.: Кой в действителност сътвори „Теракотената армия“?
Източник: БГНЕС

П ръстовите отпечатъци разкриват кои са били хората, отговорни за изработването на „Теракотената армия“ - огромното множество от скулптури, създадени да защитават и почитат първия император на Китай в отвъдния живот, и това не са точно тези, които очаквахме.

 „Теракотената армия“ беше случайно открита от група фермери през 70-те години на миналия век в покрайнините на Сиан, провинция Шанси. Скулптурите са били погребани като част от гробния комплекс на Цин Шъхуан - колосалната фигура, обединила воюващите държави, за да стане първият император на Китай през 221 г. пр. н. е.

Източник: iStock

През последните пет десетилетия археолозите са разкопали огромни части от обекта и са изровили над 8000 теракотени статуи в естествен ръст на войници и бойни коне, както и на акробати, високопоставени чиновници и различни животни. Всяка фигура изглежда уникална, със свои собствени черти на лицето, индивидуалност и изражение.

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Създаването на този шедьовър е било невероятно по мащаб предприятие, за което се предполагаше, че е осъществено от възрастни мъже. Както показва ново изследване обаче, изглежда, че жени и деца също са взели участие.

Източник: iStock

Пръстови отпечатъци отпреди 2200 години

Археолозите в Китай забелязаха, че десетки от скулптурите имат добре запазени пръстови отпечатъци, оставени от хората, които са ги направили преди повече от 2200 години.

В ново проучване те са анализирали 79 от пръстовите отпечатъци и са установили, че около 45 процента са на възрастни мъже, а малко под 33 процента - на възрастни жени. Останалите 22 процента идват от деца на възраст под 15 години, което е било възрастта, на която законите на Цин са смятали даден човек за възрастен.

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Констатациите показват, че династията Цин е разполагала с държавни работилници, където мъже и жени са се трудили заедно с младежи, които вероятно са служили като помощници или чираци.

Източник: БГНЕС

Разграничаването на пръстовите отпечатъци не е било лесна задача, отбелязват изследователите. Момчетата в тийнейджърска възраст и възрастните жени имат много сходна ширина на папиларните линии, а освен това глината се свива при изпичане, което изкривява измерванията.

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Поради това екипът смята, че има няколко условности, които трябва да се вземат предвид - а именно, че процентите отразяват броя на пръстовите отпечатъци, а не на отделните хора. Възможно е един-единствен човек да е оставил много отпечатъци, така че не можем просто да кажем, че „третина от работниците са били жени“.

Освен това е възможно децата, които тъкмо са навлизали в този занаят, да са били по-склонни да оставят видими пръстови отпечатъци, тъй като по-опитните занаятчии са се научили да заглаждат своите. Това би могло да преувеличи дела на децата в извадката.

Мрачен обрат?

Все пак трябва да внимаваме и да не си представяме този мащабен проект като справедливо и егалитарно работно място по стандартите на XXI век.  „Теракотената армия“ не е направена от колектив от занаятчии, а при строга система от йерархичен, и може би принудителен труд.

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Правните текстове от епохата Цин обясняват, че роби и деца са били използвани за труд, а освен това има данни за осъдени жени, разпределени към държавни проекти. Откриването на над дузина железни яки за шия и окови за крака близо до гробницата допълнително подсказва, че подчинението е било тясно свързано с проекта.

Както много от великите паметници в историята,  „Теракотената армия“ най-вероятно е била изградена чрез страданието и тежкия труд на обикновените хора.

„И деца са правили статуите“: Сензационно разкритие за създателите на Теракотената армия
10 снимки
One Among Many
HUNGARY CHINA EXHIBITION
Excavated sculptures statues of the terracota army soldiers of Qin
World famous Terracotta Army located in Xian China

Новото изследване е публикувано в списанието „Journal of Cultural Heritage“.

Източник: iflscience    
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