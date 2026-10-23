Отпечатано върху фигурите отпреди 2200 г.: Кой в действителност сътвори „Теракотената армия“?

П ръстовите отпечатъци разкриват кои са били хората, отговорни за изработването на „Теракотената армия“ - огромното множество от скулптури, създадени да защитават и почитат първия император на Китай в отвъдния живот, и това не са точно тези, които очаквахме.

„Теракотената армия“ беше случайно открита от група фермери през 70-те години на миналия век в покрайнините на Сиан, провинция Шанси. Скулптурите са били погребани като част от гробния комплекс на Цин Шъхуан - колосалната фигура, обединила воюващите държави, за да стане първият император на Китай през 221 г. пр. н. е.

През последните пет десетилетия археолозите са разкопали огромни части от обекта и са изровили над 8000 теракотени статуи в естествен ръст на войници и бойни коне, както и на акробати, високопоставени чиновници и различни животни. Всяка фигура изглежда уникална, със свои собствени черти на лицето, индивидуалност и изражение.

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Създаването на този шедьовър е било невероятно по мащаб предприятие, за което се предполагаше, че е осъществено от възрастни мъже. Както показва ново изследване обаче, изглежда, че жени и деца също са взели участие.

Пръстови отпечатъци отпреди 2200 години

Археолозите в Китай забелязаха, че десетки от скулптурите имат добре запазени пръстови отпечатъци, оставени от хората, които са ги направили преди повече от 2200 години.

В ново проучване те са анализирали 79 от пръстовите отпечатъци и са установили, че около 45 процента са на възрастни мъже, а малко под 33 процента - на възрастни жени. Останалите 22 процента идват от деца на възраст под 15 години, което е било възрастта, на която законите на Цин са смятали даден човек за възрастен.

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Констатациите показват, че династията Цин е разполагала с държавни работилници, където мъже и жени са се трудили заедно с младежи, които вероятно са служили като помощници или чираци.

Разграничаването на пръстовите отпечатъци не е било лесна задача, отбелязват изследователите. Момчетата в тийнейджърска възраст и възрастните жени имат много сходна ширина на папиларните линии, а освен това глината се свива при изпичане, което изкривява измерванията.

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Поради това екипът смята, че има няколко условности, които трябва да се вземат предвид - а именно, че процентите отразяват броя на пръстовите отпечатъци, а не на отделните хора. Възможно е един-единствен човек да е оставил много отпечатъци, така че не можем просто да кажем, че „третина от работниците са били жени“.

Освен това е възможно децата, които тъкмо са навлизали в този занаят, да са били по-склонни да оставят видими пръстови отпечатъци, тъй като по-опитните занаятчии са се научили да заглаждат своите. Това би могло да преувеличи дела на децата в извадката.

Мрачен обрат?

Все пак трябва да внимаваме и да не си представяме този мащабен проект като справедливо и егалитарно работно място по стандартите на XXI век. „Теракотената армия“ не е направена от колектив от занаятчии, а при строга система от йерархичен, и може би принудителен труд.

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Правните текстове от епохата Цин обясняват, че роби и деца са били използвани за труд, а освен това има данни за осъдени жени, разпределени към държавни проекти. Откриването на над дузина железни яки за шия и окови за крака близо до гробницата допълнително подсказва, че подчинението е било тясно свързано с проекта.

Както много от великите паметници в историята, „Теракотената армия“ най-вероятно е била изградена чрез страданието и тежкия труд на обикновените хора.

Новото изследване е публикувано в списанието „Journal of Cultural Heritage“.