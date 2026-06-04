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Емблематичната бяла ръкавица на Майкъл Джексън отиде на търг за $50 хил.

Аксесоарът с кристали, превърнал се в символ на Краля на попа след първия му „муунуок“ през 1984 г., се продава с начална цена от 50 000 долара. Интересът към ценния лот е засилен и заради очаквания нов биографичен филм за Майкъл Джексън

4 юни 2026, 10:35
Емблематичната бяла ръкавица на Майкъл Джексън отиде на търг за $50 хил.
Източник: БТА

Е дна от най-разпознаваемите вещи на Майкъл Джексън - неговата емблематична бяла ръкавица с кристали - беше предложена на търг, давайки на колекционери и почитатели рядката възможност да се сдобият с част от музикалната история.

Блестящият аксесоар, за който се смята, че датира от около 1984 г. и вероятно е бил носен на сцената, беше включен в каталога на аукционната къща „Нейт Д. Сандърс“.

Началната цена на легендарната ръкавица беше определена на 50 000 долара.

Аксесоарът се превърна в символ на сценичния образ на Джексън след знаменитото му изпълнение на „Billie Jean“ в телевизионното шоу „Motown 25: Yesterday, Today, Forever“, когато за първи път представи прочутата си стъпка „муунуок“ и затвърди статута си на Крал на попа.

В интервю за Барбара Уолтърс през 1999 г. Джексън обясни, че е избрал да носи само една ръкавица, защото тя изглеждала „по-готино от две“.

Майкъл Джексън - "Краля на попа"
24 снимки
Майкъл Джексън
майкъл джексън
Майкъл Джексън
Майкъл Джексън

Според аукционната къща ръкавицата е имала ясен произход и е можела да бъде проследена директно до певеца.

През 1984 г. Джексън я подарил на Пол Бедард, който работил със суперзвездата по време на ерата на албума „Thriller“ и създавал художествени проекти за известното му имение „Невърленд“.

Лотът включвал обширна документация, удостоверяваща автентичността на предмета - подписана декларация от Бедард, снимки, на които той носи ръкавицата по онова време, копия от ръкописни бележки на Джексън, както и документи, свързани с предишната ѝ продажба през 2005 г.

Самата ръкавица в цвят слонова кост е показвала следи от употреба от златните години на кариерата на изпълнителя - липсващи кристали, леко износване на плата и драскотини. Въпреки това тя е била описана като намираща се в „много добро състояние“.

Търгът беше организиран на фона на засиления интерес към Майкъл Джексън преди излизането на биографичния филм „Michael“, в който главната роля е поверена на неговия племенник Джафар Джексън.

За заможните почитатели възможността да притежават ръкавицата, превърнала се в символ на цяла музикална епоха, вероятно се е оказала твърде ценна, за да бъде пропусната.

Източник: БГНЕС    
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