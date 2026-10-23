Свят

Папа Лъв XIV отмени посещението си в Асизи след операцията от рак на белия дроб

Ватиканът съобщи, че папата се възстановява бързо, но лекарите са го посъветвали да избягва пътувания

23 октомври 2026, 12:31
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  • Папа Лъв XIV отмени посещението си в Асизи на 27 октомври, за да се възстанови след операция за белодробен тумор.
  • Лекарите съобщават за бързо подобрение и не очакват нужда от допълнително лечение.
  • Засега не е ясно дали ще осъществи планираната обиколка в Южна Америка през ноември.

„Възелче в ранен стадий“: Папа Лъв XIV се подготвя за операция на белия дроб

Папа Лъв Четиринадесети отмени посещение в италианския град Асизи, насрочено за 27 октомври, за да се възстанови от белодробна операция, съобщи днес Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

Здравословното състояние на папа Лъв Четиринадесети се подобрява бързо след операцията от белодробен тумор, както става ясно от скорошен медицински преглед, съобщи Светият престол, като се позова на лекарите на папата. 

Посещението в Асизи беше първоначално планирано във връзка с 40-годишнината от Световния ден за молитва за мир, организиран от папа Йоан Павел Втори.

В изявление Ватиканът отбеляза, че Лъв Четиринадесети е бил посъветван да се въздържа от пътувания, за да може да се възстанови по-бързо от операцията и за да избегне полета с хеликоптер.

Очаква се главата на Римокатолическата църква да изпрати послание на водачите на християнската и други религиозни общности, както и на организаторите и гостите на събитието, озаглавено "Мир без оръжия".

Изписват папа Лъв XIV от болницата

С посланието си Лъв Четиринадесети желае да изтъкне близостта си с участниците на събитието и да затвърди вярването си, че "духът на Асизи", диалогът, търсенето на думи и жестовете на мир са ценни дадености във време на конфликти.

Папата няма да се нуждае от допълнително лечение за белодробен рак, след като прегледите потвърдиха, че болестта е локализирана, съобщи в сряда Ватиканът.

Светият престол обаче не уточни дали Лъв Четиринадесети ще може да направи обиколката в Уругвай, Аржентина и Перу, насрочена за периода между 6 и 17 ноември тази година.

Част от белия дроб на 71-годишния Лъв Четиринадесети беше отстранен миналата седмица, което беше първия сериозен здравословен проблем по време на продължаващия му 17-месечен понтификат. При операцията беше потвърдено, че той страда от аденокарцином, най-често срещания тип рак, припомня АП.

Папата беше изписан от болницата в събота и постепенно се връща към обичайните си задължения. В сряда той отново беше на площад "Свети Петър" за седмичната си обща аудиенция с поклонници.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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