Нова атака в Черно море: Търговски кораб потъва край румънския бряг

Служители на Google напускат в знак на протест срещу договорите на компанията за използване на AI от военните

Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

„Смеех се и плачех, той беше точно зад рамото ми“: Сестрата на Матю Пери с разтърсваща изповед за погребението му

„Работата не беше за нея“: Левит с брутална оценка след 5-дневното фиаско с говорителката на Тръмп

Чуждестранен търговски кораб потъва в Черно море след предполагаем удар, което предизвика спешна спасителна операция от румънските власти. Инцидентът е поредният в ескалиращата поредица от атаки срещу гражданското корабоплаване в региона, засилвайки напрежението в ключовия морски коридор.

(Във видеото: Какви са реакциите след дебата в Страсбург за рисковете за корабоплаването в Черно море)

Екипажът е изпратил сигнал SOS, а румънските власти са се намесили, за да спасят моряците, съобщава сайтът digi24.ro. Деветима от тях са спасени, трима са в неизвестност, а един е загинал. Инцидентът се присъединява към поредица от атаки, които през последните седмици са били насочени срещу търговски кораби в региона.

„В момента в Черно море се провежда мащабна издирвателно-спасителна операция. Морският координационен център към Румънската морска администрация е бил алармиран днес около 10:00 часа за кораба Khoryv, намиращ се в затруднение извън териториалните води на Румъния, на разстояние 13 морски мили от Констанца. На борда на кораба е имало екипаж от 13 членове: 10 украински граждани и 3 азербайджански граждани“, съобщават от Румънската морска администрация.

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

Инцидентът е станал на 13 морски мили от румънското пристанище Констанца. Екипажът на плавателния съд е подал SOS сигнал, на който румънските власти са реагирали незабавно, изпращайки спасителни кораби в района на бедствието, съобщава румънската медия Digi24, цитирана от Focus News.

Според първоначалната информация, постъпила от мястото на събитието, има данни за около 10 ранени членове на екипажа. Мащабът на нараняванията и състоянието им все още се уточняват, докато спасителната операция продължава.

Усилията за оказване на помощ са били възпрепятствани от метеорологичните условия. Било е поискано съдействие от хеликоптер Black Hawk, но неблагоприятното време е попречило на неговото излитане и включване в спасителните дейности, се посочва в информацията.

Евродепутатите гласуват за сигурността в Черно море: Ще поиска ли ЕС военноморска мисия за защита на корабите?

Този инцидент не е изолиран случай, а част от тревожна тенденция на зачестили атаки срещу търговски кораби в Черно море през последните седмици. От Digi24 подчертават, че атаката се случва малко след проведено заседание на Върховния съвет по национална отбрана на Румъния, което добавя допълнителен геополитически контекст към събитието.