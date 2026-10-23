България

„Прогресивна България“: Случаят със Соня Колтуклиева не трябва да се използва за политическа реабилитация на сглобката

От партията се обявиха срещу прекомерната употреба на сила и определиха като неадекватно искането на опозицията за оставка на председателя на парламента

23 октомври 2026, 13:07
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„Прогресивна България“ заяви, че няма да допусне случаят със Соня Колтуклиева да бъде използван за политическа реабилитация на т.нар. сглобка. Позицията на партията е по повод инцидента пред нейния офис в София, станал вчера.

От формацията се обявиха срещу всяка прекомерна употреба на сила и подчертаха, че законите и правилата трябва да важат за всички, както за представители на институциите, така и за гражданите и медиите.

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

„Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели“, се посочва в позицията.

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

От „Прогресивна България“ определиха като неадекватно искането на опозицията за оставка на председателя на Народното събрание. Според партията то пренебрегва установените процедури в Националната служба за охрана (НСО).

В позицията се отправя и критика към опитите инцидентът да бъде използван за политически цели. „Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее“, заявяват от формацията.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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