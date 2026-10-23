„Прогресивна България“: Случаят със Соня Колтуклиева не трябва да се използва за политическа реабилитация на сглобката

Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

Бивш футболен съдия: Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?

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„Прогресивна България“ заяви, че няма да допусне случаят със Соня Колтуклиева да бъде използван за политическа реабилитация на т.нар. сглобка. Позицията на партията е по повод инцидента пред нейния офис в София, станал вчера.

От формацията се обявиха срещу всяка прекомерна употреба на сила и подчертаха, че законите и правилата трябва да важат за всички, както за представители на институциите, така и за гражданите и медиите.

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„Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели“, се посочва в позицията.

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От „Прогресивна България“ определиха като неадекватно искането на опозицията за оставка на председателя на Народното събрание. Според партията то пренебрегва установените процедури в Националната служба за охрана (НСО).

В позицията се отправя и критика към опитите инцидентът да бъде използван за политически цели. „Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее“, заявяват от формацията.