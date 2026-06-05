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Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание

Баскетболоната легенда шашна Малага с частен джет с дизайн на Air Jordan. Регистрационният номер крие таен код за кариерата му, а интериорът е като петзвезден хотел, чийто полет струва милиони

5 юни 2026, 15:38
Майкъл Джордан кацна в Малага с един от най-ексклузивните частни самолети за $68 млн., криещ тайно послание
Майкъл Джордан   
Източник: Getty Images

С лед престоя си в Мадрид, където присъства на концерт на Bad Bunny и посети някои от най-ексклузивните ресторанти в столицата, легендата на НБА кацна на Коста дел Сол на борда на грандиозен Gulfstream G650ER, вдъхновен от линията Air Jordan.

След визитата си в Мадрид – където посети един от концертите на Bad Bunny, опита бургер, който определи като „най-добрия в живота си“, и отседна в един от най-луксозните хотели в столицата – Майкъл Джордан отново се появи в Испания. Този път дестинацията е Малага, където пристигането му не остана незабелязано. Баскетболната легенда пътува на борда на един от най-впечатляващите частни самолети в света: грандиозен Gulfstream G650ER, оценяван на около 68 милиона евро.

Това не е просто някакъв самолет. Неговият удивителен и изключителен персонализиран дизайн, регистрационният му номер, зареден със символика, и техническите характеристики, достъпни само за малцина привилегировани, го превръщат в истинско продължение на марката „Michael Jordan“. Всъщност за много фенове той е толкова разпознаваем, колкото и маратонките Air Jordan, които революционизираха спортната и градската култура.

Самолет, който е невъзможно да бъде сбъркан

На тези, които го видяха паркиран в зоната за частна авиация на летището в Малага, им бяха нужни само няколко секунди, за да го идентифицират. Самолетът е с атрактивен черен екстериор, вдъхновен от прочутия elephant print на емблематичните маратонки Air Jordan III – един от най-легендарните модели на бранда, създаден от Nike съвместно с бившия играч.

На опашката на летателния апарат е изрисувано и прочутото лого Jumpman – силуетът, изобразяващ Джордан, устремен във въздуха с разперени крака и топка в ръка. Детайл, който превръща машината в един вид летящ рекламен билборд на една от най-успешните спортни марки в историята.

В свят, в който повечето частни самолети са практически идентични, този на Джордан е неподражаем, тъй като на коремната част на фюзелажа също грее друго лого на неговия бранд.

Какво означава мистериозната регистрация N236MJ?

Един от най-любопитните детайли на самолета е неговият персонализиран регистрационен номер: N236MJ. Това, което за страничния наблюдател изглежда като обикновена комбинация от букви и цифри, всъщност е почит към най-важните моменти от кариерата на бившия играч:

Числото 23 препраща към номера на екипа, с който той се превърна в легенда по време на ерата си в Чикаго Булс.

Цифрата 6 напомня за шестте шампионски титли на НБА, които спечели с франчайза от Илинойс.

Буквите MJ съответстват, разбира се, на инициалите на Майкъл Джордан.

Способен да прекоси половината планета без междинно кацане

Освен с естетиката си, Gulfstream G650ER се отличава и с това, че е смятан за един от най-модерните и ексклузивни бизнес самолети в света. Той може да развива скорост над 1100 км/ч и да измине около 12 000 километра без необходимост от презареждане. Казано по друг начин: има достатъчно автономия, за да изпълнява трансконтинентални полети с продължителност над 13 последователни часа.

Снабден е с два двигателя Rolls-Royce BR725 и може да достигне максимална височина на полета от над 15 000 метра. Тези характеристики позволяват безпроблемни полети по изключително дълги дестинации като Ню Йорк – Хонконг или Лос Анджелис – Сидни без междинни кацания.

Как изглежда отвътре един от най-луксозните частни самолети на планетата

Ако екстериорът привлича погледите, то интериорът е проектиран така, че да предложи изживяване, достойно за петзвезден луксозен хотел. Машината има капацитет да транспортира до 19 пътници и четирима членове на екипажа.

Сред удобствата на борда се открояват големи кожени кресла, които се трансформират в легла, частни зони за почивка, отделна трапезария, Wi-Fi връзка, сателитни комуникации и развлекателни системи от последно поколение. Самолетът разполага и с напълно оборудван бар, както и с различни пространства, проектирани за работа, провеждане на срещи или просто за релакс по време на дългите полети. На практика това е истинска луксозна резиденция в небето.

Скритата цена на това да летиш като Майкъл Джордан

Купуването на такъв самолет е по джоба на много малко хора, а поддръжката му – на още по-малко. Изчисленията сочат, че оперативните разходи на този Gulfstream G650ER възлизат на около 1,6 милиона евро на всеки 200 летателни часа.

Сметката включва гориво, заплати на екипажа, технически прегледи, поддръжка на двигателите, застраховки и други разходи, свързани с летателен апарат от такъв ранг. Само горивото може да надхвърли 670 000 евро, докато разходите за екипаж са около 300 000 евро.

Всички тези суми обаче изглеждат незначителни за Майкъл Джордан, чието състояние надхвърля 3 милиарда евро и чиято марка Air Jordan продължава да генерира милиарди евро годишно за Nike.

Какво прави Майкъл Джордан по време на пътуването си в Испания

Кацането в Малага слага финалния щрих на няколко дни с интензивна програма в Испания. По време на престоя си в Мадрид легендата на НБА бе забелязан в хотел Mandarin Oriental Ritz и посети концерта на Bad Bunny на стадион „Метрополитано“. Той се отби и през La Bistroteca – една от най-известните бургерни в столицата, където изненада екипа на ресторанта с признанието, че е опитал „най-добрия бургер в живота си“.

След това той се насочи към Коста дел Сол, където бе сниман в Leña – известния ресторант на шеф Дани Гарсия в Марбея.

Присъствието му в Малага съвпада и с провеждането на голф турнира LIV Golf Andalucía в заградения комплекс Валдерама – обстоятелство, което предизвика истински бум от частни самолети от САЩ и други страни. Не е тайна, че Джордан изпитва истинска страст към голфа – един от спортовете, на които посвещава най-много време, откакто се оттегли от баскетбола.

Източник: Hola!    
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